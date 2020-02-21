Премьер Украины считает беспорядки из-за коронавируса частью информационной войны

Киев, 21 февраля. Массовые беспорядки в Полтавской области из-за эвакуации из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев являются частью информационной войны, считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Те события, которые вчера произошли, являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и внутри, и внешне», — заявил он, выступая в Раде.

По его мнению, «провокации» будут и дальше, а «информационное поле продолжат раскачивать».

Напомним, эвакуированных украинцев должны были поместить на карантин в Новых Санжарах, но местным жителям такая идея не понравилась, и они пытались перекрывать дорогу, а затем закидали камнями автобусы с эвакуированными гражданами. Даже угрожали сжечь медцентр вместе с людьми.

Протестующих усмиряли военные. На место происшествия прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков и попросил местных жителей не быть «скотами». По его словам, вокруг санатория МВД, где граждане находятся на карантине, будет установлено двойное кольцо охраны.