Большунов ответил на обвинения норвежца в получении преимущества из-за снегохода

Москва, 21 февраля. Российский лыжник Александр Большунов ответил на критику норвежского спортсмена Симена Крюгера, который заявил, что россиянину якобы помог снегоход во время гонки на этапе «Ски Тура» в Мерокере (Норвегия).

По словам Крюгера, снегоход ехал слишком близко к Большунову, прикрывая лыжника от сильного бокового ветра. Норвежец считает, что данное обстоятельство могло дать его сопернику преимущество и благоприятно отразиться на результатах. Сам же Большунов отрицает помощь со стороны снегохода. Он подчеркнул, что видел транспортное средство всего пару раз за гонку.

«Да я этот снегоход видел впереди пару раз и в основном использовал как навигатор, его и видно толком не было, как и трассу иногда. Не понимаю, какое преимущество можно тут получить», — пояснил спортсмен в разговоре с МатчТВ.

Большунов добавил, что он столкнулся с проблемами во время масс-старта. Сначала у него сломалась лыжная палка. На помощь пришел другой российский лыжник Денис Спицов, который передал соотечественнику свою. Затем британский спортсмен свалил Большунова на спуске — он упал прямо перед россиянином. В результате тому пришлось наращивать темп, чтобы нагнать соперников.

Тем не менее Большунов выиграл масс-старт на 34 км свободным стилем. Он преодолел дистанцию за 1 час 19 минут и 34,9 секунды. На втором месте оказался норвежец Йоханнес Клебо, который пришел на 51,7 секунды позже, на третьем — норвежец Эмиль Иверсен (+51,8). Президент Федерации лыжных гонок Норвегии впоследствии заявил, что выступление российского лыжника — это лучшее, что он когда-либо видел.