Мать Любови Полищук скончалась в Омске

Москва, 21 февраля. Актер Алексей Макаров сообщил о кончине в возрасте 91 года матери актрисы Любови Полищук, его бабушки — Ольги Пантелеевны Полищук. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Сама Любовь Полищук скончалась от онкологического заболевания в 2006 году. Мать пережила дочь на 13 лет. Макаров опубликовал фотографию родственницы в молодости.

«Ольга Пантелеевна Полищук. 8 октября 1928 — 21 февраля 2020. Светлая память», — подписал он изображение.

Ранее Макаров рассказал о непростых отношениях со своей звездной матерью — Любовью Полищук. Актер отметил, что после развода родителей его отправили в интернат. Макаров стал героем очередного выпуска программы «Однажды…» на телеканале НТВ. При этом даже после развода бывшие супруги продолжали выяснять между собой отношения, что сильно травмировало детскую психику.

Артист подчеркнул, что эти события вызывали чувство обиды и злобы на родителей. Макарову не нравилось в интернате, поэтому он часто сбегал оттуда. Позднее Любовь Полищук решила заняться воспитанием сына, которое выражалось в бесконечных криках, ругани и скандалах.

Макаров отметил, что позднее ему удалось найти общий язык с матерью. По его словам, он стал лучше понимать Полищук после того, как развелся со своей супругой. Однако после этого у Макарова были периоды, когда он злоупотреблял алкоголем.