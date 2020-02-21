МИД Ирана назвал поражением США новые санкции против Тегерана

Тегеран, 21 февраля. Санкции Вашингтона в отношении Совета по охране конституции Ирана бесполезны, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По его мнению, политика США в отношении Тегерана провалилась.

«Эти меры являются ничем иным, как провалом и поражением американской политики максимального давления», — отметил Мусави, передает Telegram-канал МИД Ирана.

Он подчеркнул, что экономический терроризм со стороны США в отношении 83 миллионов иранцев не принес результата. При этом введение санкций против членов Совета по охране конституции показывает «крайнюю степень отчаяния».

По словам Мусави, Вашингтону пора перестать контактировать с Тегераном на языке санкций, которые не имеют «какого-либо значения».

Накануне спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук сказал, что выборы в парламент Ирана являются постановкой, их результат уже известен. Он заявил, что ответственность за ситуацию несет Совет по охране конституции, Минфин США внес пять его членов в санкционные списки.

В пятницу, 21 февраля, в Иране проходят парламентские выборы. Из семи тысяч кандидатов, утвержденных Советом по охране конституции, жители страны выберут 290 депутатов.

Ранее сообщалось, что к 9 утра по местному времени уже проголосовало боле 100 тысяч избирателей Тегерана. Всего правом голоса обладают 57 миллионов граждан исламской республики, передавало Федеральное агентство новостей.