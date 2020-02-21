Морозов объяснил фейковые обвинения Тбилиси желанием сдержать влияние России в мире

Москва, 21 февраля. Член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов назвал заявление МИД страны о «российских кибератаках» попытками снизить уровень пророссийских настроений в Грузии.

В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» эксперт заметил, что «российская разведка в данном случае приплетена лишь для придания «звучности» нападкам грузинской власти». Антон Морозов считает, что заявление официального Тбилиси является наглядным примером информационной атаки на Россию. Народы двух стран всегда были дружественны, заметил собеседник издания. По его словам, с обеих сторон есть запрос на сближение и налаживания диалога.

Но такое развитие сценария не устраивает США и, следовательно, проамериканский режим, который сейчас находится у власти в Грузии.

«Когда Тбилиси пытается педалировать откровенно антироссийские настроения, это вызывает определенную реакцию как у грузин на их родине, так и у населения РФ. На уровне народной воли население кавказской страны стремится к сближению с россиянами», — пояснил член комитета по международным делам Госдумы.

Он обратил внимание на то, что проводимые опросы постоянно показывали, что большинство жителей Грузии выступают за формирование дружеских отношений с Россией, однако «чиновники в Тбилиси делают все, чтобы искусственно разделить два народа и противопоставить их».

Власти Грузии в обоснование «российских кибератак» говорят о неком «расследовании и обмене информацией с неназванными международными партнерами». Однако никаких доказательств представлено не было.

«Бездоказательность и политическая мотивированность явно срежиссированного информационного вброса очевидна», — отметили в МИД РФ, заявив, что никаких фактов причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в Грузии нет.

Антон Морозов заметил, что сейчас сложно оценить, планировалась информационная атака на Западе или это «личная инициатива» Тбилиси.

«Определенные выводы можно делать из того, что поддержка США и Великобритании этих обвинений последовала практически сразу — времени на анализ и обдумывание ситуации не потребовалось вовсе. В целом прозападные чиновники Грузии периодически пытаются Россию «ущипнуть» или как-то «укусить», но Москва относится к этому снисходительно», — сказал эксперт.

С его точки зрения, в настоящее время активно создаются поводы, причем искусственным образом, для того, чтобы сдержать влияние Российской Федерации на международной арене. Собеседник издания считает, что народы Грузии и России «не должны страдать от бездумных действий политиков, которые в Тбилиси принимают решения под чужую диктовку». Ситуация изменится, и имеющийся потенциал дружественных отношений будет реализован», резюмировал он.

Напомним, МИД Грузии ранее обвинил военных РФ в кибератаках, целью которых был якобы подрыв национальной безопасности страны. Это, по заявлению Тбилиси, произошло осенью 2019 года.