Российский моряк рассказал о службе на атомном ледоколе «Арктика»

Санкт-Петербург, 21 февраля. Помощник капитана головного универсального ледокола «Арктика» Евгений Жильцов поделился подробностями жизни и службы на атомном ледокольном флоте.

Россия является единственной страной, которая обладает подобным флотом. Уникальные, современные российские атомоходы осваивают Крайний Север. Они сопровождают суда по Северному морскому пути, проводят аварийно-спасательные операции и научные экспедиции.

По словам Жильцова, маневрирование в условиях вечной мерзлоты является самой сложной частью управления ледоколом.

«Картина дрейфующего льда часто меняется, поэтому мы ходим только на ручном управлении и ищем оптимальные пути для прохода. По большей части мы занимаемся индивидуальной проводкой: делаем все, чтобы судну, которое мы ведем, было легче двигаться», — пояснил моряк.

От слаженной работы и высокого профессионализма моряков зависит успех операций по прокладке пути для тепловодных кораблей. Команда атомохода ищет трещины или открытые участки воды в льдах для того, чтобы расширить их и дать возможность кораблям продолжать движение. Стоит отметить, что нетронутый лед колоть приходится нечасто. Моряки стараются обходить такие участки, чтобы выиграть время и сохранить ресурсы, передает интернет-телевидение «Город+».

Экипаж формируют из высококлассных специалистов. Каждый корабль укомплектован двумя командами, которые меняют друг друга раз в четыре месяца. Несмотря на плотный график работы и службу, у моряков есть и свободное время. Все судна имеют комфортные зоны для отдыха и занятий спортом. У всех членов экипажа отдельные каюты со всеми удобствами.

«Мне с детства нравились корабли, я много о них читал, но мне никогда не приходило в голову, что можно сделать это своей профессией. В 24 года я это внезапно осознал и сразу пошел в Государственную морскую академию Адмирала Макарова на курсы судовождения. На первую матросскую практику я попал на ледокол», — поделился третий помощник капитана головного универсального ледокола «Арктика».

По словам Жильцова, ледяной простор никого не оставляет равнодушным. Сегодня работать на Северном полюсе очень престижно. Кроме того, набирает популярность арктический туризм.