Поставили «Точку»: как армия Сирии при поддержке ВКС РФ отразила атаку боевиков и Турции в Идлибе

Накануне в сирийском Идлибе боевики попытались осуществить прорыв позиций Сирийской арабской армии (САА) и захватить Найраб. В атаке на правительственную армию незаконным вооруженным формированиям помогали турецкие военные, однако город им отбить не удалось. Подробнее о том, как российские ВКС помогли сирийцам сохранить контроль над населенным пунктом и избежать высоких потерь - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Неудачная попытка отвоевать Найраб

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Минобороны РФ 20 февраля сообщил, что при поддержке артиллерии турецких вооруженных сил террористам удалось на время прорвать оборону САА. Атаки велись со стороны Идлиба и Сармина. Центр обнародовал видео огневой поддержки турецкой батареей РСЗО наступления боевиков в Идлибе.

Чтобы не допустить прохода бандформирований вглубь сирийской территории, самолеты Су-24 ВКС России по просьбе сирийского командования нанесли удар по прорвавшимся вооруженным боевикам, среди которых находились члены группировок «Национальный фронт освобождения» и запрещенных в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Таухид валь-Джихад». Поддержка российских ВКС позволила сирийским войскам успешно отбить все атаки незаконных вооруженных формирований, отметили в военном ведомстве России.

Сирийскими военными по позициям боевиков в Сармине были выпущены две ракеты «Точка-У».

Помимо этого, российскими средствами объективного контроля, по данным российского Центра, был выявлен факт артиллерийского огня со стороны турецких сил по позициям сирийским военнослужащим. В результате удара четверо бойцов САА были ранены. Об этом российская сторона сообщила Турции, после чего огонь их артиллерии прекратился.

При этом удары турецкой артиллерии пришлись и на местную инфраструктуру. Чудовищные последствия турецкой атаки попали на видео.

От населенного пункта в окрестностях Серакиба остались руины, под которыми погребены местные жители.

Достойная поддержка со стороны РФ

Экс-руководитель Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев считает, что благодаря поддержке российских сил с воздуха удалось избежать значительного ущерба и потерь в рядах сирийской правительственной армии.

«Конечно, потому что то, какую работу выполняют Воздушно-космические силы, сирийские Вооруженные силы выполнить не в состоянии. Таких сил и средств у них нет, во-первых. Во-вторых, мы действуем в рамках обращения сирийского правительства с просьбой оказания военной помощи. Мы ее оказываем эффективно, достойно, при этом не нарушая никакие законы и так далее. Что там делает Турция, что там делают США и другие государства? Их присутствие никаким статусом, никаким документом не подтверждено», — заявил собеседник агентства.

Хатылев заметил, сирийская армия воюет на свой территории, за свою землю и за свои экономические ресурсы.