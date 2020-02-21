ЦПВС опроверг сообщение о перемещении беженцев из сирийского Идлиба к границе с Турцией

Дамаск, 21 февраля. Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг сообщения о том, что «сотни тысяч» мирных жителей якобы переместились из провинции Идлиб к сирийско-турецкой границе из-за боев сирийской армии с террористами.

«Никаких подтверждений заявлениям о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы «около миллиона» беженцев из зоны деэскалации Идлиб нет», — сказали в ЦПВС.

В Центре по примирению враждующих сторон уточнили, что транспортные артерии в Идлибе работают в обычном режиме. Это позволило Турции перебросить военные силы в зону деэскалации.

Напомним, осенью 2018 года Россия и Турция договорились о создании демиталиризованной зоны в Идлибе, где сейчас находятся более десяти разных бандформирований. Ситуация в провинции обострилась в январе 2020 года, когда боевики атаковали жилые районы и социальные объекты. В результате Сирийская арабская армия (САА) начала в регионе антитеррористическую операцию.

Анкара препятствует ликвидации боевиков, пытаясь представить их как «умеренную оппозицию» и перебрасывая военную технику на позиции боевиков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не удовлетворена переговорами с Россией по Идлибу, поэтому готова начать в сирийской провинции собственную операцию.