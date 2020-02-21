Шаведдинов в армии занимается спортом и ведет военно-патриотические мероприятия

Рассказы оппозиционеров о том, что сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова похитили и буквально содержат в армии как в тюрьме, мягко говоря, не соответствуют действительности. Федеральному агентству новостей удалось получить редкие кадры с места службы Руслана.

22-летний рядовой Шаведдинов в части активно занимается спортом, с удовольствием участвует в военно-патриотических мероприятиях, читает стихи Ольги Берггольц, посвященные ленинградцам-блокадникам.

Войсковая часть, куда для прохождения срочной службы определен Шаведдинов, совсем новая. Войсковая часть 23662 (ЗРП) накануне его приезда отпраздновала свое четырехлетие. Зенитный ракетный полк Первой дивизии противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота был сформирован 1 декабря 2015 года, он охраняет государственную границу Российской Федерации в воздухе. Зенитный ракетный полк дислоцирован на архипелаге Новая Земля на постоянной основе. На его вооружении стоят модернизированные зенитные ракетные комплексы С-300. Поэтому все корпуса в части новые, казармы скорее напоминают общежития, есть не только все удобства, душевые, баня, но и отдельный спортзал с тренажерами и даже плавательный бассейн.

То, что, по словам оппозиционеров, к Шаведдинову «приставили» человека, который за ним везде следует, тоже неправда. Дело в том, что на территории гарнизона нельзя передвигаться в одиночку из-за опасности нападения белых медведей. То есть это просто меры безопасности.

Как рассказал источник в части, сослуживцам на службу Шаведдинов не жалуется, да и к самой службе у него претензий нет. Более того, он активно принимает участие в общественной жизни части. На мероприятии, посвященном ленинградцам, погибшим в блокаду, Руслан сам выразил желание читать знаменитое стихотворение Ольги Берггольц «Здесь лежат ленинградцы…». По словам источника, выступление — в паре с товарищем по службе — Руслан готовил самостоятельно, сам разработал концепцию. А в качестве фона к выступлению выбрал песню «Крейсер «Аврора».

Руслан Шаведдинов даже успел засветиться в местной муниципальной газете, показывающей, как срочники отмечали Новый год. Он в числе других рядовых за общим новогодним столом слушает обращение президента. Спиртного на столах, естественно, нет — только лимонад. Зато нет недостатка в фруктах — мандарины, яблоки, груши. Есть и сырные и мясные нарезки. То есть вполне себе сытный стол. Кстати, по фотографиям заметно, что Шаведдинов подкачался и возмужал уже за два месяца службы — сказались, видимо, здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом.