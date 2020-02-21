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Шаведдинов в армии занимается спортом и ведет военно-патриотические мероприятия

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В армии член ФБК Шаведдинов занимается спортом и ведет военно-патриотические мероприятия

Рассказы оппозиционеров о том, что сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова похитили и буквально содержат в армии как в тюрьме, мягко говоря, не соответствуют действительности. Федеральному агентству новостей удалось получить редкие кадры с места службы Руслана.

22-летний рядовой Шаведдинов в части активно занимается спортом, с удовольствием участвует в военно-патриотических мероприятиях, читает стихи Ольги Берггольц, посвященные ленинградцам-блокадникам.

В армии член ФБК Шаведдинов занимается спортом и ведет военно-патриотические мероприятия

Войсковая часть, куда для прохождения срочной службы определен Шаведдинов, совсем новая. Войсковая часть 23662 (ЗРП) накануне его приезда отпраздновала свое четырехлетие. Зенитный ракетный полк Первой дивизии противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота был сформирован 1 декабря 2015 года, он охраняет государственную границу Российской Федерации в воздухе. Зенитный ракетный полк дислоцирован на архипелаге Новая Земля на постоянной основе. На его вооружении стоят модернизированные зенитные ракетные комплексы С-300. Поэтому все корпуса в части новые, казармы скорее напоминают общежития, есть не только все удобства, душевые, баня, но и отдельный спортзал с тренажерами и даже плавательный бассейн.

В армии член ФБК Шаведдинов занимается спортом и ведет военно-патриотические мероприятия

В армии член ФБК Шаведдинов занимается спортом и ведет военно-патриотические мероприятия

То, что, по словам оппозиционеров, к Шаведдинову «приставили» человека, который за ним везде следует, тоже неправда. Дело в том, что на территории гарнизона нельзя передвигаться в одиночку из-за опасности нападения белых медведей. То есть это просто меры безопасности.

В армии член ФБК Шаведдинов занимается спортом и ведет военно-патриотические мероприятия

В армии член ФБК Шаведдинов занимается спортом и ведет военно-патриотические мероприятия

Как рассказал источник в части, сослуживцам на службу Шаведдинов не жалуется, да и к самой службе у него претензий нет. Более того, он активно принимает участие в общественной жизни части. На мероприятии, посвященном ленинградцам, погибшим в блокаду, Руслан сам выразил желание читать знаменитое стихотворение Ольги Берггольц «Здесь лежат ленинградцы…». По словам источника, выступление — в паре с товарищем по службе — Руслан готовил самостоятельно, сам разработал концепцию. А в качестве фона к выступлению выбрал песню «Крейсер «Аврора».

В армии член ФБК Шаведдинов занимается спортом и ведет военно-патриотические мероприятия

Руслан Шаведдинов даже успел засветиться в местной муниципальной газете, показывающей, как срочники отмечали Новый год. Он в числе других рядовых за общим новогодним столом слушает обращение президента. Спиртного на столах, естественно, нет — только лимонад. Зато нет недостатка в фруктах — мандарины, яблоки, груши. Есть и сырные и мясные нарезки. То есть вполне себе сытный стол. Кстати, по фотографиям заметно, что Шаведдинов подкачался и возмужал уже за два месяца службы — сказались, видимо, здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом.

В армии член ФБК Шаведдинов занимается спортом и ведет военно-патриотические мероприятия

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