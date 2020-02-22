Агрессия Эрдогана в Сирии неизбежна. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Новая операция в Сирии? Операция «И». Турция готовит новый «крестовый поход» в Идлиб. О своих наполеоновских планах грозно заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, это лишь вопрос времени. Анкара якобы завершила подготовку к очередной крупной вылазке в Сирии и делает Дамаску последнее турецкое предупреждение. И ведь повод для наступления нашелся. Мол, с Россией найти общий язык не удалось (очевидно, трудности перевода), а обстановка в Идлибе накаляется. Не смущает турецкого лидера, что именно Москва помогла ему приостановить предыдущую операцию «Источник мира» на севере Сирии и тем самым спасти подмоченную репутацию Анкары в глазах мирового сообщества. Султан Эрдоган быстро переобулся. И теперь с подобострастием смотрит в сторону Белого дома. По словам новоявленного «отца всех турок», возможную военную операцию он уже обсудил с президентом США. Кстати, в телефонном разговоре с Эрдоганом Трамп раскритиковал Россию за помощь сирийской армии во главе с Башаром Асадом. А вот по какому праву, хотелось бы узнать? Дамаск ни Анкаре, ни Вашингтону пригласительных билетов в театр боевых действий не выдавал. В Сирии что Турция, что Штаты — геополитические персоны нон грата. Но Эрдогана резонное негостеприимство соседней страны нисколько не смущает. Анкара и сама дебоширит, и своих сомнительных дружков крышует. Большая часть Идлибской зоны деэскалации сейчас захвачена террористами запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры», которых и прикармливает Турция. В этом году обстановка на территории обострилась: боевики начали атаковывать местных жителей. И вполне ожидаемый отпор сирийской армии почему-то вызывает возмущение турецкой стороны. А такое непоследовательное поведение противоречит достигнутым ранее договоренностям России и Турции по урегулировании ситуации в Идлибе. В одном только феврале Москва с Анкарой дважды проводила переговоры по этому вопросу. «Эти договоренности предполагают и обеспечение прекращения огня, и создание демилитаризованной зоны, но самое главное — отмежевание нормальной оппозиции от террористов. Эти договоренности никоим образом не предполагают отказ от бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками. Сложная задача. Террористы пытаются использовать гражданское население в качестве живого щита. Мы это все видели и здесь, и в печально известном лагере беженцев «Рукбан», и в лагере «Аль-Холь», который находится под контролем сотрудничающих с американцами курдских отрядов прежде всего, да и в других регионах мира», — сказал Сергей Лавров, глава МИД России. К слову, сирийские войска продолжают наступление и в приграничной Идлибу провинции Алеппо. Расположенный здесь одноименный город и его окрестности военные взяли под контроль впервые за восемь лет. Впрочем, такие успехи поперек горла как Вашингтону, так и Анкаре.

Российско-итальянские переговоры Эпоха возрождения: в Риме после семилетней паузы возобновились российско-итальянские переговоры в формате «2+2». Москву в вечном городе представили главы внешнеполитического и оборонного ведомств России Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Их итальянские коллеги — без преувеличения самый молодой министр иностранных дел планеты 33-летний Луиджи Ди Майо и министр обороны Лоренцо Гуэрини — отнеслись к реставрации былой схемы диалога со средиземноморским оптимизмом. Впрочем, нашим политикам был необыкновенно рад и глава итальянского правительства, к слову, противник антироссийских санкций. Неделей ранее Джузеппе Конте обсуждал по телефону с Владимиром Путиным ливийский кризис. Так что у третьего Рима с первым есть контакт! «Мы сейчас постепенно, но уверенно восстанавливаем все механизмы взаимодействия, которые существовали между нашими странами. Перед вами очередной пример — возрождение формата «2+2». Уверен, что мы придем к полноценному функционированию всех инструментов, полезно существовавших в наших двусторонних отношениях и приносивших взаимно выгодные результаты», — сказал Сергей Лавров, глава МИД России. На повестке дня четвертой в истории российско-итальянской встречи в подобном формате ключевые проблемы современного мира. По горячим следам Мюнхенской конференции по безопасности стороны детально обсудили деструктивное поведение Вашингтона: это развал Белым домом Договора о ракетах средней и меньшей дальности и Иранской ядерной сделки, безоглядное расширение НАТО. Самое пристальное внимание «четверки» — ко взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Ливии и Сирии, не забыта и Украина. Лавров, оперируя фактами, подробно разъяснил итальянским друзьям реальные причины искусственного торможения Минских договоренностей. Несмотря на разные точки зрения по некоторым аспектам, по многим направлениям Рим и Москва все-таки «шагают в ногу». И сотрудничество с Россией, по убеждению Луиджи Ди Майо, вполне может выйти и на бодрый марафонский темп. «Мы готовы к стратегическим новым шагам в рамках Евросоюза для укрепления сотрудничества с Москвой по всем темам, которые представляют интерес для Европы. Я говорю в данном случае и об окружающей среде, о международной торговле, о безопасности, о здравоохранении», — говорит Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии. Не сбрасывается со счетов военно-техническое партнерство. Сергей Шойгу пригласил итальянских коллег на международную конференцию по безопасности, которая пройдет в Москве уже в этом апреле. От Рима наше министерство обороны ждет и команду-участницу Армейских международных игр. А это для мира на континенте продуктивнее, чем играть по правилам Североатлантического альянса в реальную «войнушку».

Жертвы Diamond Princess Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess пали жертвами коронавируса. Драма развернулась под занавес карантина на судне. После двухнедельного заточения пленники злополучного корабля, вставшего на якорь у берегов Японии, сошли на берег. По велению короновавшего себя самозванца Covid-19 узниками «плавучей тюрьмы» стали почти 3 700 туристов. В большое плавание из Йокогамы с заездом в Гонконг корабль отправился еще 20 января, но даже после завершения путешествия 3 февраля пассажиры не смогли покинуть круизное судно. Стоило одному из путешественников принести на борт коронавирус, как тот стал стремительно пополнять свою «свиту». Число инфицированных превысило 630 человек. Не миновала горькая участь и троих россиян. По информации посольства России в Японии, они отправлены в больницу. Всего же на борту Diamond Princess находились 24 наших соотечественника. Каждый «чистый» пассажир получил на руки специальные документы как долгожданный пропуск домой. Вот только неясно, не проявятся ли уже «на воле» симптомы уханьской пневмонии у прошедших «огонь, воду и медные трубы» на Diamond Princess. До «хеппи энда» в истории с мировым злом еще далеко. По данным службы здравоохранения Китая, число больных в стране превысило 75 000 человек. Но в Поднебесной, откуда, говоря языком летописей, «есть пошел» коронавирус, уже с осторожным оптимизмом говорят о спаде его агрессии. Две недели к ряду количество подтвержденных случаев инфицирования, как и число погибших в КНР сокращается. Хотя стало известно о первом летальном исходе за пределами Азии — один из китайских туристов скончался во Франции. От греха подальше Россия поставила дополнительный заслон вирусному монстру. С 20 февраля правительство временно закрыло наши границы для китайских граждан. Несмотря на вынужденную меру, Пекин ощущает дружеское плечо Москвы в это время суровых испытаний. Две недели назад Россия отправила в республику гуманитарную помощь. На борту самолета МЧС лекарства и около 2 млн медицинских масок — защита жителей Поднебесной от болезни. Связи между странами не прерываются. К примеру, студенты, которые поступили в российские вузы, продолжают обучение дистанционно. Всем коронавирусам назло.