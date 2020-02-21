Главный нарколог Минздрава РФ рассказал о последствиях «алкоголизма выходного дня»

Москва, 21 февраля. Привычка выпивать по выходным может быть намного опаснее, чем наркомания в плане зависимости и последствий. Такое заявление сделал в пятницу главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн.

«С большой долей вероятности количество отрицательных последствий такой алкоголизации в выходные дни будет расти и по части пьяного зачатия, и роста преступлений в этот период, и по части ухудшения общественного здоровья», — пояснил он агентству «Москва».

По словам специалиста, проблему «алкоголизма выходного дня» осознают не только в России. Во Франции даже появился специальный термин «дети выходного дня». Он обозначает детей, которые были зачаты пьяными родителями в выходные.

Ранее Брюн рассказал о «тихой алкоголизации» в России. Речь идет о людях, у которых постепенно вошло в привычку выпивать каждый день. При этом они не осознают себя алкоголиками. По словам нарколога, к «тихим алкоголикам» сегодня относится треть населения России. Они могут выпивать по 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца и не обращаться к специалистам за помощью.

Брюн подчеркнул, что «тихий алкоголизм» часто становится причиной преждевременной смерти от остановки смерти. При этом подобные смерти заносятся в статистику, которая формально не связана с алкоголем, поэтому общество не уделяет данной проблеме достаточно внимания.