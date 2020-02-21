В Кремле раскрыли тему телефонных переговоров Путина и Лукашенко

Москва, 21 февраля. Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор и обсудили взаимодействие в энергетической сфере.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, беседа прошла в продолжение сочинских переговоров 7 февраля. Ранее об этом разговоре рассказал сам Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым. По словам белорусского президента, Путин предложил формулу для подсчета убытков от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году к уровню прошлого года.

Сейчас Россия поставляет Белоруссии газ по рыночным ценам — по 127 долларов за 1 тыс. кубометров. Эта цена складывается из затрат на разведку, разработку месторождений и на другие мероприятия, неизбежные в добывающей отрасли. Однако Лукашенко хочет получать сырье по той же цене, по которой ее получает, например, Смоленская область.

Протокол, определяющий порядок формирования цен при поставке газа в республику, «Газпром» и правительство Белоруссии подписали 14 февраля. Переговоры о поставках нефти продолжаются.

19 февраля о готовности поставлять нефть белорусским НПЗ неожиданно заявил Киев. По словам посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима, эти поставки могут осуществляться по нефтепроводу «Одесса — Броды», либо железнодорожным транспортом. Условием для начала транзита является подача Минском официальной заявки и уточнение нужных объемов топлива.