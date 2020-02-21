Активист Тыц заявил о боязни поляков назвать своими освободителями советских солдат

Москва, 21 февраля. Известный польский активист Ежи Тыц заявил, что все сто процентов его соотечественников уверены в том, что их страну от немецкой оккупации освободила именно Красная армия, а не американские войска или какие-то еще.

Основатель и руководитель организации «Курск» дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором прокомментировал результаты опроса «Sputnik.Мнения».

Так, 65% респондентов считают, что фашистских захватчиков с территории Польши изгнали именно советские войска. А 73% уверены в том, что узников концентрационного лагеря в Освенциме спасли тоже наши солдаты, а не американские.

«Я думаю, что все 100 процентов поляков благодарят Красную Армию за освобождение, — отметил Тыц.— Но сейчас из-за таких, увы, [сложных] отношений между двумя странами на государственном уровне и всей вот этой антироссийской риторики наших президента и правительства, признать этот факт официально не совсем удобно».

По словам общественного деятеля, многие поляки, занимающие высокие посты, в том числе, в Кабмине или в Институте национальной памяти (расследует преступления против польского народа. — Прим. ФАН) все в один голос и на каждом углу будут говорить, что Польшу освободили американцы.

«Знаете, я вот думаю, что все здравомыслящие поляки воскликнули бы: «А кто, если не Красная Армия? И кто видел здесь американцев, блин, в 1945-м?!», — отметил собеседник ФАН. — Все решилось в 1943 году на территории Советского Союза, там и начали немцев бить. Потом в ходе боевых действий была освобождена и наша страна».

Так что, подчеркнул глава «Курска», лично он — точно среди тех людей, поляков, которые помнят и благодарят наших предков за свободу.

«Мы же не дураки, хорошо знаем, как все было, кто нас захватил, что с нами хотел сделать (Адольф) Гитлер согласно плану Ост, и кто нас освободил», — заключил Тыц.

В последнем предложении активист имеет в виду Генеральный план Ост — огромную программу установления господства Третьего рейха в Восточной Европе. Так, например, он предусматривал выселение с территории Польши и оккупированных областей Советского Союза примерно 75-85 процентов населения и размещение его в Западной Сибири, на Северном Кавказе и даже в Южной Америке.

Ранее Ежи Тыц подверг резкой критике скандальную резолюцию Европейского парламента «об исторической памяти».