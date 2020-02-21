Кошкин призвал действовать жестче против организаторов беспорядков в РФ

Политолог Андрей Кошкин уверен, что беспорядки на Украине из-за коронавируса демонстрируют властям России необходимость «действовать жестче» против организаторов массовых акций протестов.

Эвакуация украинцев, а также ряда иностранцев из Китая из-за вспышки коронавируса Covid-19 обернулась массовыми столкновениями силовиков и жителей города Новые Санжары в Полтавской области. Последние организовали протест против размещения эвакуированных из Ухани соотечественников в местном санатории. Так, жители Санжар встретили прибывших криками, руганью и даже забросали их автобусы камнями. В результате чего пострадали девять полицейских и один гражданский.

Комментируя ситуацию, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «сложившаяся в Новых Санжарах обстановка —один из индикаторов деградации украинского общества».

«И эта деградация идет с благословения и скорее всего попустительства властей, занимающего решением своих проблем, связанных с распилом тех денег, которые удается вырвать из-за рубежа. Это все создало атмосферу вседозволенности, соответственно появились те, кто использует ситуацию с эвакуированными из Китая жителями в своих, возможно даже политических целях. Все это происходит на фоне весьма активных, целенаправленных, кардинальных действий властей Китая, которые сумели изолировать более чем полуторамиллиардную страну от всего мира, они смогли остановить распространение вируса и обеспечить население не только питанием, но и организацией. То есть на улицах нет бродящих без толку и люди выполняют требования, которые обеспечивают остановку распространения коронавируса», — говорит эксперт.

Не стоит забывать, что в украинском медиапространстве появились сообщения о том, что за организацией беспорядков в Полтавской, Львовской и Киевской областях занимались представители запрещенной в России организации «Правый сектор»1. Другими словами, украинские националисты попытались использовать ситуацию с коронавирусом в своих политических целях.

«Кстати, в России тоже были элементы, которые в социальных сетях выступали против размещения в Тюменской области россиян, эвакуированных из Китая. Но тут проблема в том, что никто не может гарантировать, что с призывами выходить на пикеты и митинги, выступали тоже граждане РФ. Я даже гарантированно могу сказать, что тут были иностранные элементы, пытающиеся подорвать ситуацию в нашей стране. Возможно, это были даже какие-нибудь кибервойска из стран Запада или из той же Украины. Поэтому для начала надо разбираться, кто это делал в России, а уже потом предпринимать активные действия. Если же это оппозиционно настроенные россияне пытаются спровоцировать конфликт в нашей стране, призывают выходить на незаконные митинги, устраивать массовые беспорядки из-за этой темы, то в отношении таких людей стоило бы, вероятно, ужесточать законодательство. То есть нужно действовать жестче, как в том же Китае, где ничего подобного не возникает», —заключил собеседник ФАН.

Напомним, Boeing 737-73V авиакомпании Sky Up с эвакуированными из китайской Ухани гражданами Украины ранее приземлился в Харькове. В аэропорту назначения самолет должны были встречать врачи и силовики, которые доставят пассажиров в специальный госпиталь под Полтавой на карантин. Однако жителям региона такая идея властей показалась излишней, что и привело к столкновениям с полицией.

1 Организация запрещена на территории РФ.