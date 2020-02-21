Солнцев назвал размер пенсии пожилой жены Терешкович

Москва, 21 февраля. Шоумен Гоген Солнцев рассказал, какую пенсию получает его пожилая супруга Екатерина Терешкович. Соответствующий пост он разместил в своем профиле в Instagram.

«Вот уже несколько дней журналисты звонят и спрашивают, какая пенсия у моей супруги», — написал Гоген.

Шоумен признался, что Терешкович получает меньше, чем Борис Моисеев и Леонид Якубович. По словам Солнцева, журналисты, услышав эту информацию, удивляются.

«Вот решил открыть тайну: у Катюши пенсия чуть больше 15 тыс рублей в месяц. Поэтому намекать на то, что я альфонс — это смешно и аморально!» — объяснил Гоген Солнцев.

Он поинтересовался, дадут ли им с Катей «миллион за двоих детей, если приживутся два эмбриона и родится двойня». На шоумена обрушился шквал негативных комментариев.

«А зачем сравнивать таких знаменитых личностей? Бориса, который пел отличные песни и Катю… Кто такая Катя?» — спросила la.na4475.

«Оставь старушку, дай ей спокойно побыть на пенсии, какие дети? Найди молодую и тогда будет гармония», — посоветовал пользователь под ником davutian.

«Зато вы можете не заморачиваться и без пенсии. Один выход к Малахову составляет ваше годовое пенсионное накопление. А если еще приумножить все это на двух, то в итоге…» — отметила rock_star_77777.

Певица Любовь Успенская, которая отпраздновала 65-летний юбилей в феврале прошлого года, ранее призналась, что никогда не получала пенсию. Звезда шансона отметила, что продолжает активно работать. Это, по ее словам, необходимо, чтобы чувствовать себя независимой и самодостаточной. Композитор Игорь Николаев заявил, что хочет получать пенсию в размере 50 тысяч рублей. По его словам, звание народного артиста России, которое он получил в конце прошлого года, дает прибавку к пенсии. А музыкальный продюсер Бари Алибасов рассказал, что понятия не имеет о размере своей пенсии.