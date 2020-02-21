Экс-министр обороны Украины может получить в России 9 лет тюрьмы

Москва, 21 февраля. Прокуратура РФ просит назначить бывшему министру обороны Анатолию Гриценко 9 лет колонии общего режима за призывы к осуществлению террористических актов на территории России. Об этом в пятницу заявил представитель обвинения, выступая на заседании Второго Западного окружного военного суда Москвы.

«Считаю, что вина подсудимого полностью подтверждается исследованными в суде документами и показаниями свидетелей. Прошу назначить ему наказание в виде девяти лет колонии общего режима», — отметил он.

Прокуратура также просит суд запретить экс-министру в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в Сети. Сторона защиты в свою очередь заявила, что Гриценко невиновен, и попросила суд его полностью оправдать.

Напомним, что бывший министр обороны подозревается по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Поводом для уголовного преследования украинского политика стали несколько высказываний, которые он позволил себе в разговоре с журналистами. В 2014 году Гриценко публично призвал осуществлять теракты на территории РФ — взрывать поезда. В 2017 году, выступая в эфире украинского ТВ, он призвал подрывать автомобили в Москве и Таганроге. В связи с этим Россия объявила Гриценко в международный розыск, а в апреле 2019 года заочно арестовала.

Гриценко возглавлял Министерство обороны Украины с февраля 2005 по декабрь 2007 года, а также был депутатом Верховной рады VI и VII созывов (с ноября 2007 по ноябрь 2014 года).