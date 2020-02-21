Советник главы ЛНР рассказал, как ООН принудит Киев выполнить Минские соглашения

Позиция Киева по пересмотру Минских соглашений является абсолютно абсурдной и циничной; ООН должна принудить Киев выполнять Минские соглашения. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Пересмотр Минских соглашений

Некоторые положения Минских соглашений по урегулированию военного конфликта на территории Донбасса требуют изменения, потому что их якобы невозможно выполнить; Киев уже работает над новой редакцией документа. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Сейчас 2020 год. Мы все еще не достигли мира [на территории Донбасса]. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно. Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен», — заявил он, добавив, что Минские соглашения должны были быть выполнены еще в 2015 году.

Пристайко отметил, что Киев работает над новой редакцией Минских соглашений, несмотря на то, что Москва публично выступает против внесения каких-либо изменений в документ. Кроме того, украинские власти намерены «заставить всех участников согласиться с тем, что минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен», добавил министр иностранных дел Украины. По его мнению, должен быть создан документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Выполнить «Минск-2»

Родион Мирошник в беседе с ФАН назвал абсурдным и циничным заявление главы украинского МИД. Позиция Киева противоречит международному праву.

«Принцип, что мы подписали «Минск-2», но его нужно переписать потому, что мы его не выполнили и выполнять не хотим — это абсурдно-циничная позиция, которая противоречит всем принципам международного права. И следующим логичным шагом со стороны ООН должны быть предложения по принуждению Киева к выполнению международно признанного акта — Минских соглашений. Эти решения Генассамблеи ООН, на которую приехал Пристайко, имеют рекомендательный характер, но резолюции Совета Безопасности ООН — обязательны к выполнению в соответствии со статьей 24 Устава ООН, так как Украина является членом ООН», — обратил внимание Родион Мирошник.

Советник главы ЛНР обратил внимание, что в ходе предыдущего заседания Совбеза ООН, посвященного пятилетию принятия Резолюции 2202, закрепившей Минские соглашения в статусе международного правового акта, ни один из представителей не сказал ни слова о необходимости пересмотра Минских соглашений. Речь шла только о необходимости их скорейшего и неукоснительного выполнения, в том числе и со стороны Украины.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.