Москва, 21 февраля. Певица Валерия с мужем — продюсером Иосифом Пригожиным — предстали в нарядах времен девяностых годов. Исполнительница опубликовала снимок в социальной сети Instagram.

На изображении Валерия в белом наряде. На ней высокие сапоги на огромном каблуке, мини-платье, шуба, массивные украшения и яркий макияж. Поклонники в комментариях восхитились тем, как молодо выглядит 51-летняя артистка. Певица Валерия удивила поклонников мини-платьем в стиле девяностых.

«Огонь!» — прокомментировал один из фолловеров.

При этом Пригожина на фотографии узнали с трудом. На снимке он сидит в салоне черной иномарки, в пальто с леопардовым принтом.

Ранее певица Валерия стала объектом для критики в Сети после нелестных высказываний об СССР. Так артистка пыталась оправдать свой снимок в откровенном платье. Поп-исполнительница на своей странице в Instagram выложила фото в странном платье-водолазке. Наряд необычен тем, что скрывает руки до запястий, при этом у него очень короткий подол, оставляющий ноги обнаженными значительно выше колен.

Многие подписчики подвергли критике эпатажный образ артистки. Одна из поклонниц сравнила 51-летнюю Валерию с Машей Распутиной за стремление казаться моложе своего возраста. Певица ответила тирадой про «совковое мышление», раздразнив фанатов и положив начало горячей дискуссии.

Другая часть фанатов встала на сторону певицы, похвалив ее за внешние данные и изысканный стиль.