США не приняли решение по поводу поставок в Турцию ЗРК Patriot

Анкара, 21 февраля. Вашингтон не принял окончательное решение по поводу поставок в Турцию зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщило турецкое информагентство Anadolu, ссылаясь на источник в Белом доме.

«Да, мы в курсе, что нам поступил соответствующий запрос. Однако на данный момент решение не принято», — рассказал собеседник издания.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар высказался, что Пентагон мог бы поддержать Анкару поставкой Patriot на фоне ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, Турция в течение последних нескольких лет пытается договориться с США относительно поставок ЗРК Patriot. После безуспешных переговоров Турция закупила у России ЗРК С-400, в ответ США ввели санкции в отношении Анкары.

В сирийской провинции Идлиб в январе резко обострилась ситуация после попыток ввести режим прекращения огня. Террористы повысили боевую активность, обстреливая жилые кварталы и социальные объекты. В результате атак погибли российские и турецкие военные. В ответ Сирийская арабская армия предприняла успешное наступление, заняв стратегически важный город Серакиб.