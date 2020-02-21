Детство закончилось рано: ветеран Кужильный вспоминает, как ушел на фронт в 16 лет

Помните, что с вами было в 16 лет? Вы считали себя взрослым или еще были ребенком? Герой спецпроекта Федерального агентства новостей «Дед Победы», ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кужильный рассказал нам, как в 16 лет добровольцем ушел на фронт.

В январе корреспонденты ФАН приехали в Донецкую Народную Республику и навестили Кужильного, живущего в прифронтовой Ясиноватой. Здесь он обосновался после войны, здесь всю жизнь проработал на Донецкой железной дороге.

«Если вспоминать с самого начала, то родился я 31 декабря, под Новый год, на Днепропетровщине, — вспоминает Алексей Николаевич. — Тогда это был хутор Дубово Межевского района, а сейчас называется Веселое-2. Там, в деревне, прошло мое детство. Родители мои были колхозники».

После девятого класса на летних каникулах дети работали в колхозе на уборке пшеницы. Совсем еще юный Кужильный возил зерно на ток.

«Приходилось пахать. Тягловой силой тогда в основном были лошади и быки. Тракторов у нас не было, были только на МТС — машинно-тракторных станциях. О чем говорили с ребятами? Как жить дальше... Знаете, молодежь есть молодежь. У кого лучше была успеваемость в школе, тот собирался в высшее учебное заведение…», — рассказывает он.

Но все планы молодости испортила, искалечила война, в сердцах говорит ветеран.

«Навязал ее нам германский фашизм! 3 августа 1941 года моего отца вместе с другими мужиками призвали на фронт. А мы как раз в этот день пахали в степи! И когда возвратились в колхозный двор, нам рассказали — так, мол, и так, родителей уже нет в районе. Так что отец ушел, и я даже с ним не попрощался», — поделился с ФАН Алексей Николаевич. Тогда мальчик еще не знал, увидятся ли они.

К счастью, его отец дошел до Берлина и вернулся домой живым. Как и сам Кужильный, став счастливым исключением из страшной статистики, ведь, как известно, большинство призванных в 1941 году погибли…

Буквально через месяц после ухода отца перед Алексеем Кужильным, которому только под Новый год 1941-го исполнялись даже не «призывные» 18 лет, а всего-то — 17, встал вопрос: идти на фронт или же остаться обеспечивать тыл в родном хуторе.

«3 сентября нас, молодежь-комсомольцев, со всего района собрали в райцентр. В то время немцы были уже в Днепропетровске! С нами провели соответствующую работу и спросили, кто желает добровольно уйти на защиту Родины. Все руки подняли! Потом была медкомиссия», — описывает тот день Кужильный. Говорит, что в итоге не были призваны только два парня — один был горбат, у другого тоже оказалось серьезное препятствие для военной службы, связанное со здоровьем.

Прошедших медкомиссию хуторян-добровольцев привезли на станцию Гродовка, под Красноармейском. Это относительно недалеко от Ясиноватой, где мы беседуем с Алексеем Николаевичем. Сейчас этот район Донецкой области временно находится под контролем ВСУ.

Стоит отметить, что Донбасс — регион очень плотно заселенный. При взгляде на карту кажется, что Кужильный в те дни перемещался в пределах территории меньше той, которую занимает Москва… Но когда идет война, буквально несколько километров могут значить очень многое.

Учеба у молодых людей из Межевского района проходила в деревне Красный Яр. Сейчас это место также контролируется ВСУ.

«Там нас около месяца обучали, после чего мы были зачислены, кто в фортификацию, кто в подрывное дело, кто в мостовики. Я получил специальность минера, — с гордостью рассказывает Алексей Николаевич. — И первым боевым заданием было минирование подступов к городу Сталино, который сейчас называется Донецк. Обширные там были минные поля! Ну, а потом, когда выполнили эту работу, пошли через Ясиноватую, я тогда ее еще не знал. Приходилось минировать кое-где — там, где были запасные оборонительные рубежи».

Потом было минирование подступов к Ростову-на-Дону, были бои на Кавказе и на Западной Украине. Закончил войну Алексей Николаевич в Москве, на Параде Победы 1945 года. Ему выпала большая честь — быть среди тех, кто не просто прошел Парадом, но бросал фашистские штандарты к подножью Мавзолея Ленина.

История повторяется. Землю в окрестностях Донецка, не до конца разминированных со времен Великой Отечественной войны, новый конфликт снова начиняет смертоносным металлом. Минирование, которое осуществляют обе стороны, а еще — не разорвавшиеся снаряды. Порой бои идут в тех же, только заново оборудованных, окопах. А противника русские защитники Донбасса так и называют в разговорах между собой — «нацики», «немцы»... Среди ополченцев еще относительно недавно, в 2014-2015 годах, были такие же мальчишки — 16-17 лет.

Сейчас Алексей Николаевич живет в Ясиноватой, ежедневно сотрясающейся от близких «прилетов». Линия фронта находится совсем недалеко от его дома. Дети уже много раз предлагали ему переехать в относительно безопасный Донецк. Но ветеран категорически отказывается. Здесь, в скромном трехэтажном доме довоенной постройки, прошла практически вся его жизнь. Здесь он обрел свое семейное счастье, здесь родились двое детей. Здесь похоронена ушедшая из жизни 22 года назад жена.

У Кужильного есть одна мечта — в день 75-летия Великой Победы снова оказаться на Красной площади в Москве. ФАН искренне надеется, что эта мечта ветерана непременно исполнится. Наши запросы с просьбой выделить ему квоту на торжества 9 мая уже отправлены в администрацию президента и Министерство обороны РФ.