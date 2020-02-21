Сирия, 21 февраля. США перебросили более 50 грузовиков с оборудованием в Хасаку. Турция разместила комплексы ПВО у границы САР. Неизвестные напали на блокпост САА в северной части Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели боевые вылеты на западе Алеппо; подверглись нападению неизвестных в городе Ас-Санамейн в провинции Даръа; ведут перестрелки с исламистами на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: обмениваются ударами с союзниками Турции неподалеку от Тель-Тамра на севере Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по позициям курдских боевиков к северо-западу от Алеппо; разместили комплексы ПВО С-400 у сирийско-турецкой границы.

Соединенные Штаты: перебросили очередной военный конвой в Хасаку.

Провинция Алеппо

Не прекращаются артобстрелы со стороны вооруженных сил Турции и выступающих на ее стороне бандгрупп на северо-западе от Алеппо. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NotWoofers), турецкая артиллерия открыла огонь по опорным пунктам курдских боевиков на подступах к населенным пунктам Ирашида и Кафр-Антун. Кроме того, над районом Тель-Рифата были замечены военные самолеты ВВС Турции, которые, однако, покинули воздушное пространство САР, после того как на место вылетели российские ВКС.

Между тем на западе региона вновь работает сирийская авиация. Согласно информации Twitter-канала (thiqanewsagency), под ударом оказались зоны дислокации радикалов «Джебхат ан-Нусры»1*** и связанных с ней бандгрупп на подступах к деревне Такад.

Провинция Даръа

В провинции Даръа произошла новая вылазка неизвестных. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что группа вооруженных лиц напала на блокпост Сирийской арабской армии (САА) в городе Ас-Санамейн в северной части региона. По предварительным данным, несколько человек были убиты или получили ранения. Пока неизвестно, к какому из антиправительственных бандформирований принадлежали злоумышленники. Предполагается, что к налету имеют отношение радикалы, осуществляющие подпольную деятельность в регионе в координации с силами международной коалиции из «Ат-Танфа».

Провинция Идлиб

Telegram-канал (rybar) заявляет о прибытии очередного военного конвоя из Турции на территорию Идлиба. О составе колонны с подкреплениями не сообщается. Напомним, переброшенное накануне вооружение было передано исламистам протурецких вооруженных формирований, которые, в свою очередь, предприняли попытку контратаки в районе города Ан-Найраб.

По информации военного источника в сети Telegram (rybar), Анкара также направила к сирийско-турецкой границе комплексы ПВО С-400.

Тем временем возобновились перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и исламистов террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в южных районах провинции. Противоборствующие стороны обмениваются ударами неподалеку от населенных пунктов Кафр-Набаль и Хас, передает Telegram-канал (ogn55).

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (rojavanetwork) заявил о том, что помимо двух колонн американских солдат, замеченных накануне недалеко от нефтяного месторождения Румейлан, в провинцию также прибыл конвой с военной техникой США. Со стороны Иракского Курдистана в Хасаку были переброшены более 50 грузовиков с материально-техническим обеспечением, которое, как предполагается, будет задействовано в строительстве новых военных баз в богатых нефтью районах САР.

Между тем недалеко от города Тель-Тамр возобновились вооруженные стычки между курдскими боевиками и протурецкими формированиями. По информации Twitter-канала (syriaalassadgro), взаимные обстрелы фиксируются поблизости от поселения Умм аль-Кейф. Как известно, по условиям российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября, на севере САР была сформирована безопасная зона, из которой при содействии РФ был выведены радикальные бандгруппы курдов. Тем не менее некоторые из них до сих пор продолжают препятствовать восстановлению мира на линии соприкосновения сил с поддерживаемыми Анкарой отрядами.

1 Организация запрещена на территории РФ.