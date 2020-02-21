Всепрощение мигрантов в немецких судах приводит к самосуду как в Ханау. Колонка Владимира Тулина

В результате стрельбы в немецком городе Ханау, федеральная земля Гессен, убито 11 человек. Первыми жертвами стали девять посетителей двух кальянных города, как минимум пять из которых были турками по национальности. Стрелял 43-летний Тобиас Р., который после этого вернулся домой, пристрелил 72-летнюю мать и покончил жизнь самоубийством.

Представитель Федеральной прокуратуры Германии на пресс-конференции заявил, что «следствие располагает свидетельствами того, что предполагаемый убийца, вероятно, руководствовался правоэкстремистскими мотивами». За несколько дней до стрельбы он опубликовал видеообращение в YouTube к американцам, в котором заявил, что якобы «в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу. Граждане Америки должны проснуться и начать борьбу с таким положением вещей».

Мне неизвестно, чем руководствовался Тобиас Р., открывая огонь по азиатским мигрантам и их потомкам, и я не поддерживаю подобные действия, но в последние годы в социальных сетях все больше и больше немцев начинает писать о полной безнаказанности мигрантов перед законом, даже в том случае, если произойдет чудо и они предстанут перед судом.

Вот, например, в городе Амберг, федеральная земля Бавария, 29 декабря 2018 года три гражданина Афганистана и один гражданин Ирана, находясь в пьяном виде, начали без всякого повода избивать прохожих. Причем делали они это в самом историческом центре города, возле вокзала. Все четверо были претендентами на получение убежища в Германии. В результате пострадал 21 человек, из которых 15 получили физические повреждения. При задержании мигранты оказали сопротивление полиции. В итоге за свои преступные деяния афганцы получили условное наказание от 6 до 15 месяцев лишения свободы, а иранец — 26 месяцев и тоже условно. Так как в Германии нет закона, по которому мигранты, совершившие преступления, должны быть депортированы из страны, четверка из Амберга продолжает ждать получения убежища. Выходит, что потерпевшие пострадали значительно сильнее, чем преступники.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер требует, чтобы был принят закон об обязательной депортации мигрантов, совершивших преступления, но депутаты напоминают об афганце, совершившем самоубийство после депортации в 2018 году, и отказываются его принимать. Впрочем, министр и сам утверждает, что в 2017 и 2018 годах преступность снизилась, в том числе и среди мигрантов, а данных за 2019 год все еще нет. При этом официальная раскрываемость преступлений в 2018 году была 56,5%. Хорст Зеехофер в связи с этим заявил: «Германия — одна из самых безопасных стран мира». Но немцы не верят этой статистике. Они знают, что в стране огромная латентная (скрытая) преступность. Какой смысл им подавать заявление в полицию на мигранта, если он даже в самом лучшем случае отделается символическим наказанием.

Как известно, самое громкое преступление мигрантов в Германии — это массовые сексуальные домогательства в новогоднюю ночь в Кельне, а вот статистика по изнасилованиям в том же Кельне за тот же 2015 год: 650 женщин подали заявления, по ним заведено 290 уголовных дел, обвинения выдвинуты против 52 человек (в основном алжирцев и марокканцев), до суда дошло 43 дела, к лишению свободы приговорены трое, из них двое — условно. Так будут ли женщины при такой статистике обращаться в полицию?

Складывается впечатление, что законы ФРГ призваны защищать не ее граждан, а тех, чьи «заслуги» перед Германией начинаются и заканчиваются незаконным пересечением ее границы. По немецким законам, если преступнику на момент совершения преступления было меньше 21 года, то какое бы преступление он ни совершил, сколько бы человек он ни убил, наказать его больше, чем на 10 лет лишения свободы нельзя. Приговоры судов в отношении мигрантов не только невероятно мягкие, но они к тому же еще часто не выполняются. Так, с января по май 2018 года было принято 23 900 решений о депортации из страны мигрантов по причине отказа в предоставлении убежища, а реально выдворено из страны всего 11 100. Значительная часть из них была депортирована не в родные страны Азии и Африки, а в страны ЕС, которые они посетили первыми, следовательно, большинство из них быстро вернутся в Германию.

Немецкие тюрьмы кажутся довольно комфортабельными для тех, кто попадает туда из лагерей для беженцев или из палаток на улицах. Все это приводит к ощущению безнаказанности среди мигрантов, и они не задумываясь совершают преступления. Это подтверждает и статистика полицейского профсоюза: у немцев преступники — 153 человека из каждых 100 тысяч, у иностранцев вообще 768 на 100 тысяч, а среди «беженцев» — 2437 на 100 тысяч.

Все вышеперечисленное отлично иллюстрирует трагедия, произошедшая в Берлине. Там в лагере для беженцев 29-летний пакистанец изнасиловал шестилетнюю девочку из Ирака. Когда он уже сидел в наручниках в полицейской машине, вернулся отец девочки и, схватив нож, бросился к пакистанцу. Полицейские отца пристрелили. Суд «покарал» преступника — он получил 20 месяцев лишения свободы условно. Жалко, что не сообщили, как мать девочки и она сама «обрадовались» возвращению пакистанца в лагерь для беженцев, если оно состоялось.

В связи с этим вспоминаются слова, сказанные 150 лет назад другим борцом с турками — национальным героем Болгарии Христо Ботевым: «Когда право превращается в бесправие, сопротивление становится обязательным».