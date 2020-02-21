Звезда нулевых Оскар объявил себя трансгендерной женщиной и назвался Скарлетт

Москва, 21 февраля. Популярный в нулевые певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной. Исполнитель хитов «Бег по острию ножа» и «Между мной и тобой» признался, что теперь его зовут Скарлетт.

Оскар родился в Нальчике в 1979 году. Родители дали будущему поп-исполнителю имя Шамиль. Сейчас певец хочет, чтобы к нему обращались по имени Скарлетт, но отмечает при этом, что Оскар и Шамиль остаются частью его жизни. Новое имя артист выбрал под влиянием книги «Унесенные ветром», которую он прочитал в 13 лет. Новоиспеченная Скарлетт рассказала, что главная героиня произведения Скарлетт О'Хара вдохновила ее быть сильнее и не сдаваться.

«Я никогда не стеснялась своей женственности и не прятала ее. Поэтому в школе было очень сложно ассимилироваться и найти друзей», — поделилась звезда нулевых.

Скарлетт призналась, что еще будучи мужчиной ездила в метро в юбках и с накрашенными ногтями, из-за чего даже подвергалась атакам. При этом в Москве ей было легче выражать себя.

В 2018 году исполнительница переехала в США. Она планирует продолжать музыкальную карьеру и уже выпустила первый сингл под именем Скарлетт. Певица отметила, что с радостью дала бы концерты в России.

Также Скарлетт рассказала в интервью изданию «Открытые», как обычно происходит переход из одного пола в другой.

«Все очень индивидуально. Как правило, человек, который не ассоциирует себя с полом, приписанным при рождении, ощущает гендерную дисфорию. Внутри диссонанс: биологически твое тело одного пола, а ты ощущаешь себя иначе», — отметила исполнительница.

Кроме того, Скарлетт сообщила, что каждый сам решает, на каком этапе ему останавливаться при переходе, и операция по смене пола не является обязательным условием.