Китай может полностью победить коронавирус до конца марта

Пекин, 21 февраля. Власти Китая смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

На встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым он отметил, что 99% случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, были зафиксированы на территории Китая.

«Мы можем одержать полную победу над этим вирусом. Мы можем одержать эту победу уже в течение этого месяца», — подчеркнул китайский посол.

Он пояснил, что во многих провинциях и регионах Китая, кроме центральной части, уже больше 10 дней нет новых случаев заболевания инфекцией. В провинции Хубэй, особенно в городе Ухань, количество людей, которые заболели коронавирусом, уменьшается.

Чжан Ханьхуэй также заметил, что уровень смертности от коронавируса относительно невысокий.

«По провинции Хубэй — где-то два с лишним процента, а по всей стране — всего 0,55%. Мы можем контролировать эту ситуацию», — резюмировал он.

В конце декабря 2019 года о вспышке неизвестной пневмонии, которая вызвана новым типом коронавируса, сообщили власти Китая. Об этом пишет «Газета.ru». Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым типом коронавируса. Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за вспышки вируса.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков ранее рассказал, что пациенты с коронавирусом, никогда не посещавшие Китай и не вступавшие в контакт с инфицированными, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения. По его словам, в природе распространены различные виды коронавируса, поэтому диагностические тесты могут обнаружить другие штаммы, которые близки к COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19.