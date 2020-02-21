Депутат Говорин предложил создать сайты для психологической поддержки ВИЧ-инфицированных

Предупреждать о рисках инфицирования ВИЧ необходимо с подросткового возраста, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей парламентарий рассказал, кто должен информировать детей о способах защиты, какие меры необходимы для сокращения числа заражений, и в какой помощи нуждаются те, кто уже инфицирован.

Система информирования

— Фильм Юрия Дудя подстегнул продажи тестов на ВИЧ. Как вы думаете, почему россияне так активно отреагировали на работу журналиста?

— Возможно, для них этот фильм стал дополнительным информационным окном, и для многих сказанное прозвучало очень убедительно. Что касается повышения возможности проведения тестирования населения — на мой взгляд, это правильно. Этот вопрос мы обсуждали на одном из последних заседаний комитета. Необходимо, в первую очередь, привлечь внимание групп риска, среди которых значительно чаще диагностируются ВИЧ-инфицированные. Кроме того, очень важно сделать шаги по повышению обследований именно в молодежных кругах.

Ситуация со СПИДом у нас непростая. С одной стороны, есть некоторые позитивные моменты, например, уменьшается уровень прироста выявленных ВИЧ-инфицированных, хотя объем тестирования увеличивается. Возрос охват инфицированных антиретровирусной терапией, но его следует признать пока недостаточным. Однако в целом картина является достаточно напряженной.

— Тестирование и так можно пройти бесплатно. В чем конкретно сейчас стоит задача?

— Конечно, бесплатно. Пожалуйста — каждый может пройти его. Сейчас важна реализация не только стратегии принимаемых мер, но и тактических подходов с учетом всех особенностей ВИЧ в нашей стране. Мы рассмотрели проблему с разных сторон, ее обсуждение продолжится и в рамках других мероприятий. Все экспертные мнения будут обобщены в предложениях для Минздрава: что необходимо сделать, чтобы ситуация с ВИЧ была не только под надежным контролем, а чтобы мы продолжили принимать меры по снижению числа инфицированных.

Кстати говоря, мы на днях обсуждали в Государственной думе правительственный законопроект о взаимодействии между органами ФСИН и учреждениями здравоохранения по передаче информации о лицах, которые, в том числе ВИЧ-инфицированны. Это большая группа людей, которая находится в местах лишениях свободы и проходит там курс лечения.

— Насколько мне известно, сам перечень заболеваний, о наличии которых будут уведомлять, правительство утвердит позднее. Во время обсуждения проекта звучали примеры об открытой форме туберкулеза, говорилось о том, что люди с такими заболеваниями представляют угрозу для окружающих. Насколько в данном случае правильно передавать информацию именно о ВИЧ-инфицированных? Заразиться воздушно-капельным путем или даже через совместное использование каких-то предметов невозможно.

— Этот вопрос будет предметом обсуждения ко второму чтению законопроекта. Окончательного решения пока нет. При этом надо понимать, что здесь задача не в том, чтобы разглашать врачебную тайну. Когда человек освобождается, важно, чтобы он не исчез, не пропал, мог получать антиретровирусную терапию. Наша миссия сейчас — существенно повысить охват этой терапии. Кроме того, нельзя забывать, что те лица, которые являются носителями ВИЧ и проходят лечение, не только сохраняют свою жизнь — их заболевание не прогрессирует — они становятся значительно менее опасными для окружающих.

В России, к большому сожалению, в настоящее время показатель инфицирования ВИЧ через половой путь превышает показатель инъекционный. Раньше мы думали, что ВИЧ — это удел наркоманов. Нет, к сожалению, это теперь заболевание, которое передается естественным путем, и это вызывает обеспокоенность. Поэтому и необходимо создавать условия широкого информирования, защиты людей. Максимальное выявление инфицированных и приверженность терапии — это тот путь, который спасает контингент и снижает риски инфицирования других.

— Разве они сами не понимают, что должны проходить лечение, иначе опасны для окружающих при таких контактах?

— Часто бывает, что эти лица в силу разных обстоятельств могут недопонимать тяжесть проблемы, не реагировать на рекомендации. И от этого могут пострадать другие люди. Здесь надо действовать очень аккуратно. С одной стороны, — сделать все возможное, чтобы не было ограничения прав ВИЧ-инфицированных. С другой — создавать такую систему информирования, чтобы 90% носителей могли получать антиретровирусную терапию.

Разговоры с родителями

— Возвращаясь к теме фильма. Прозвучала мысль о том, что у нас эпидемия ВИЧ. Верно ли это? Насколько можно доверять данным о том, что в России живет более 1 млн инфицированных?

— В России на самом деле живет более миллиона человек с ВИЧ. Это так. Никто не отрицает — 998 тысяч — это были официальные данные. Но надо понимать, что не все желающие в настоящее время смогли пройти тестирование. Это очень серьезная цифра.

— Вы сами сказали, что эти люди не всегда понимают, насколько эта болезнь — серьезная проблема. В фильме на этот случай предлагалось вводить уроки полового воспитания в школах. Как вы считаете, есть ли такая необходимость, нужно ли просвещать нашу молодежь, чтобы она не совершала ошибок?

— Надо сейчас, в рамках, скажем, уроков безопасности жизнедеятельности естественно, посвящать наших детей в проблемы, с которыми они могут столкнуться. Но эта тема очень непростая. Очень много вопросов: готовы ли наши педагоги, в каком возрасте такие беседы могут быть. Что касается специальных уроков по половому воспитанию — я думаю, что их вводить не нужно. В то же время в школе необходимо формировать правильные представления о семье и семейных ценностях.

— Как же быть, если преподаватели других предметов будут не готовы к таким разговорам с детьми? Кто должен проинформировать подростков?

— В первую очередь, это должны сделать родители. Нам необходимо дать им адекватную информацию, которой они могли бы воспользоваться, чтобы обсудить с детьми эти вопросы.

— В таком случае — кто должен подготовить для них такую информацию?

— Наши центры СПИДа, специалисты, профессионалы, может быть, педагоги. Кроме того, я считаю, что должны быть и специальные сайты, которые могли бы быть источником сведений для тех, кто уже попал в такую ситуацию. Это большая психотравма, когда человек неожиданно узнает о том, что он ВИЧ-инфицирован. Он не должен оставаться один на один с этим диагнозом. Он должен понимать, что есть система помощи, службы, которые помогут пережить этот стресс и мобилизоваться на правильное восприятие случившегося, на лечение, реабилитацию.

— Возвращаясь к вопросам просвещения: с какого возраста, на ваш взгляд, нужно начинать вести такие беседы?

— Я думаю, что это должно быть постепенной работой. Первые, наверное, с начала подросткового. Но главное — не слишком рано. Методические материалы для этого должны подготовить высокого уровня профессионалы. Что информировать нужно, это точно. Молчать об этой проблеме нельзя. Люди инфицируются, и тогда это трагедия. Нам необходимо формировать ответственное отношение к своему здоровью, мотивировать человека на здоровый образ жизни. Потому что инфицирование ВИЧ может произойти и в обстоятельствах, не связанных с каким-то рискованным поведением. Но в 95% случая — это его последствия: употребление наркотиков, беспорядочные половые связи, например, в состоянии алкогольного опьянения.

Очень важно понимать, что здоровье — это непреходящая ценность. Его надо не просто сохранять, его надо укреплять. Нужно понимать, что существуют внешние угрозы, связанные с рискованным поведением. Быстрая езда на автомобиле — это рискованное поведение, которое может закончиться ДТП, смертью, инвалидностью и так далее. То же самое и здесь. Должна быть настороженность.

— Можно ли перейти грань с такими усилиями?

— Конечно, это не должно дойти до формирования тревожного расстройства, когда человек не выходит из дома, когда он отказывается общаться с лицами противоположного пола. Такая работа должна вестись разумно. Но все-таки настороженность — это то, чего точно сегодня не хватает, особенно у молодежи.

Психология молодых людей — это зависимость от референтной группы, часто незрелость и повышенная внушаемость, при этом часто праздный образ жизни, который насаждается сегодня. Гедонический тип поведения сегодня формируется, к сожалению, во многом и западной психологией. Человек живет только чтобы, якобы, получать удовольствие с утра до вечера, а не появился на этой земле, чтобы реализовать какую-то свою миссию.

— Как в таком случае действовать родителям?

— В формировании личности ребенка чрезвычайно важными являются несколько компонентов. Первое — уважение к родителям, второе — уважение к себе, чтобы была адекватная самооценка. Еще одна позиция — это формирование приверженности к труду с целью получения удовлетворения от выполненного.

Я убежден, что в тех семьях, где родители, независимо от их материального положения, смогли научить своего ребенка трудиться, ориентироваться на духовные и семейные ценности — они могут быть за него спокойны.