Фильм о юных героях России появился на канале СК РФ ко Дню защитника Отечества

Москва, 21 февраля. Следственный комитет РФ представил фильм «Юные герои России». Лента посвящена подросткам, которые как настоящие мужчины пожертвовали собой ради своих соотечественников.

Как отметили в пресс-службе СК, все эти мальчики были награждены орденами и медалями за мужество. Выпуск фильма был приурочен ко Дню защитника Отечества.

«Деды и прадеды этих мальчиков защищали Отечество на фронтах. Мальчики тоже встали на защиту своей Родины. Ведь мать, сестра, одноклассница, мальчишки с соседнего двора — это соотечественники. Защитить их — защитить Родину», — пояснили в ведомстве.

В фильме рассказана история школьника из Иркутска, который спас незнакомую ему девочку от посягательств педофила. Трагическая история 6-летнего Святослава Юшкова из Карелии, который пытался спасти дедушку, но в результате погиб сам. Судьба Вани Крапивина, который защищал свою мать от нападения, но в итоге сам получил смертельные травмы.

Зрители узнают об Андрее Касимове, защищавшем сестру от преступника, Даниле Садыкове, который погиб, спасая жизнь другого ребенка, Алексее Мартыненко, до последнего помогавшего спастись своим сверстникам во время пожара в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае.