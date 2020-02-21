Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Минск, 21 февраля. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом в пятницу заявил сам Лукашенко на встрече с губернатором Архангельской области РФ Игорем Орловым.

По словам Лукашенко, одной из важных тем, которая была поднята во время переговоров, стал вопрос поставок в Белоруссию российской нефти и газа, сообщает агентство «БелТА».

«Президент России внес предложение, в том числе, по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас пытаемся обсчитать это. Кстати, Владимир Путин предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года», — отметил белорусский лидер.

Отметим, что нефть и газ являются одним из наиболее обсуждаемых вопросов в российско-белорусской повестке. Минск требует от России скидки на энергоносители, пользуясь статусом союзного государства. Москва же не может на это пойти, поскольку для этого ей придется ввести государственное регулирование нефтяного рынка. В настоящее время РФ поставляет газ по рыночным ценам — по 127 долларов за 1 тыс. кубометров.

По словам политолога Богдана Безпалько, цена нефти, которую Россия выставляет для Белоруссии — совершенно адекватная. Она складывается из затрат на разведку, разработку месторождений и на другие мероприятия, неизбежные в добывающей отрасли. Лукашенко же хочет получать сырье по той же цене, по которой ее получает Смоленская область.

14 февраля «Газпром» подписал с правительством Белоруссии протокол, определяющий порядок формирования цен при поставке газа в республику. Переговоры по нефти продолжаются. В пятницу президент «Роснефти» Игорь Сечин доложил Путину о встрече с Лукашенко. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Сечин отметил, что ценит доверительные отношения с Минском и настроен конструктивно.