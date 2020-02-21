Жители Польши рассказали о своем отношении к Красной армии

Москва, 21 февраля. Два трети граждан Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение родины от гитлеровской оккупации в 1945 году.

Согласно данным опроса, 65% респондентов заявили о благодарности по отношению к советской армии, освободившей Польшу от немецких захватчиков. По данным радио Sputnik, 27% опрошенных рассказали, что не испытывают благодарности к освободителям.

При этом почти три четверти польских граждан знают, что именно войска Красной армии в январе 1945 года освободили от фашистов концентрационный лагерь Аушвиц-Бикернау около города Освенцим. При этом 15% поляков уверены, что узников концлагеря освободила национальная армия, а 5% — считают, что это были американские войска.

Напомним, представители российской дипломатической миссии в Германии возмутились статьей посла Польши Анджея Пшилебского, обвинившего Советский Союз наравне с Третьим рейхом в развязывании Второй мировой войны.

По словам директора компании «Маркком», политтехнолога и политолога Сергея Маркелова, Запад усилил информационную кампанию против России. Он объяснил, что в современном мире искажение истории является неизбежным следствием сильной политизированности мировой политики. Эксперт уточнил, что вопрос Второй мировой войны для РФ является очень важным, особенно он актуален в преддверии 75-летия Победы. Он добавил, что Польша пытается «вставить пять копеек» в политику Запада против РФ.

Напомним, в российском посольстве в Берлине заявили, что слова Пшилебского о «наибольшей выгоде» для СССР от «окончания войны» против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха можно считать примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории.