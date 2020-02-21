Москва, 21 февраля. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на улучшение отношений с Украиной, в том числе с ее президентом Владимиром Зеленским. Об этом национальный лидер заявил в интервью журналистам.

Путин отметил изменчивость позиции украинского президента.

«К сожалению, вот он приехал из Парижа (с «нормандского саммита». — Прим. ФАН) и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы», — подчеркнул президент РФ.

Однако несмотря на это, по мнению национального лидера, странам удалось продвинуться в двустороннем диалоге, договорившись об обмене удерживаемых лиц и условиях транзита российского газа через территорию Украины.

«Надежда умирает последней», — резюмировал Путин, комментируя российско-украинские отношения.

Напомним, Зеленский выиграл президентские выборы во втором туре у действующего главы государства Петра Порошенко в апреле 2019 года. При новом президенте впервые за продолжительное время состоялся саммит в «нормандском формате» и произошел обмен удерживаемых лиц между Москвой и Киевом. Кроме того, стороны заключили соглашение о транспортировке газа из РФ в Европу через территорию Украины.

Ранее Зеленский осудил протесты против эвакуации украинцев из Китая из-за вспышки коронавируса. По его словам, таким образом украинцы показывают «далеко не лучшую сторону характера», передавало Федеральное агентство новостей.