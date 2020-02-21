Анкара несет всю ответственность за нападение террористов на Найраб в сирийском Идлибе

Мнение Турции по Идлибу не будет учтено, если Анкара не намерена выполнять взятые на себя обязательства в рамках прошлых соглашений. Подробности – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Министр обороны Турции Хулуси Акар вчера вечером принял участие в передаче «Ночной взгляд» на местном турецком телеканале CNN Türk, во время чего ответил на ряд вопросов по сирийскому конфликту, а также прокомментировал инцидент с нападением различных боевиков при участии турков на населенный пункт Найраб в Идлибе.

Стоит обратить внимание, что неудачное наступление боевиков террористических группировок на силы Сирийской арабской армии (САА) в Найрабе серьезно изменило риторику турецкого военного руководства. Если еще недавно турки громко говорили о своем решительном настрое силой решить идлибский вопрос и заставить сирийскую армию вернуться на прежние позиции, то теперь, согласно словам Акара, Анкара рассматривает дипломатический вариант.

«Неожиданный» удар террористов

Вчера сразу несколько группировок террористов, так или иначе связанных с Турцией, начали наступление на позиции сирийской армии в направлении Кминаса и населенного пункта Найраб. Как известно, позиции САА атаковали запрещенная в России «Катиба Таухид валь-Джихад», которая считалась ранее упраздненной, но вновь засветилась в преступных действиях. Также в атаке участвовали бойцы «Джабхат аль-Ватания лил-Тахрир» и, конечно же, террористы альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого выходцами из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1.

Оказывали помощь террористам военные Турции, которые заблаговременно направили силы в этот регион для оказания огневой поддержки. Согласно имеющимся данным, турки атаковали квадраты, где находились сирийские военные из артиллерии и РСЗО, что подтверждается информацией российских средств объективного контроля. Впрочем, удар турецкой артиллерии в Идлибе также пришелся по мирным жителям местной деревни, в результате чего здания превратились в руины, под которыми были погребены простые люди. Эта информация подтверждается снятыми гражданскими видеозаписями.

Успешное отражение нападения протурецких боевиков

Для сохранения занятых позиций и отражения атаки террористов сирийские власти обратились за помощью к военному командованию России. А именно, непосредственно в Вооруженные-космические силы РФ в Сирии. В результате российские бомбардировки СУ-24 ВКС РФ нанесли удары по формированиям террористов, что серьезно помогло перевесить ситуацию на линии соприкосновения. Сообщалось об уничтожении у боевиков одного танк, 6 БМП и 5 машин с крупнокалиберным вооружением.

Помимо прочего, следует обратить внимание на ответ Сирии непосредственно Турции за стрельбу по мирным жителям одной из деревень Идлиба. Как известно, сирийские силы ударили по позициям террористов в Сармине, где также находились и турки, при помощи тактического ракетного комплекса «Точка-У», в результате чего были ликвидированы двое турецких военных: Али Эмре Фиринджогуллари и Мустафа Эртюрк.

В целом, успешное отражение террористической атаки, которая сопровождалась турецкой помощью, отлично доказало тот факт, что никакого кардинального изменения ситуации в регионе не предвидится, поскольку боевики не имеют возможностей переломить ход боевых действий, а Турция не готова терять своих военных в большом количестве, рискуя серьезно осложнить дипломатические отношения с РФ.

Причины военного столкновения в Найрабе

Желание боевиков под предводительством Турции попытаться устроить контрнаступление в направлении Найраба связано с успешным продвижением вперед сирийской армии в рамках военной операции «Заря в Идлибе». Кампания была возобновлена 16 января спустя несколько дней с момента заключения договоренностей о перемирии из-за многочисленных атак со стороны террористов по мирным жителям и сирийским военным.

«Заря в Идлибе» предполагает наступление сразу по двум фронтам – на юге провинции Идлиб и на западе города Алеппо. За время военной операции с 19 декабря сирийские военные освободили более 2 тысяч квадратных километров территорий, и несколько важных городов: Маарет ан-Нуман, Серакиб и сам Алеппо вместе с западными пригородами.

Турция выступает решительно против уничтожения террористов сирийскими войсками в Идлибе, поскольку имеет непосредственную причастность к их деятельности и финансированию. Желая сохранить протурецких боевиков, Анкара и приняла участие в безуспешной атаке террористов на Найраб.

Военное столкновение – не выход

После неудачной попытки террористов из разных группировок захватить Найраб, Турция пересмотрела свои «великие планы» на силовое оттеснение сирийской армии с освобожденных позиций. Этим и объясняется столь мягкое интервью журналистам, которое дал Министр обороны Турции Хулуси Акар после завершения боев в этом населенном пункте Идлиба.

По его словам, Анкаре и России необходимо и дальше уделять внимание общим проектам, включая патрулирование сирийско-турецкой границы, а также иметь регулярные контакты для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Заметил Акар и то, что к участию США в конфликте в Идлибе Турция относится с нежеланием, однако не исключает отправки американских ЗРК Patriot в этот регион. Впрочем, с Россией вступать в конфликт из-за Идлиба Анкара не намерена, признается Хулуси Акар.

Ответственность Турции за ситуацию в Идлибе

Федеральное агентство новостей обсудило рост напряженности в Идлибе с главным редактором журнала «Национальная оборона», военным экспертом Игорем Коротченко.

Как замечает Коротченко, Турция прямо связана и несет полную ответственность за нападение террористов на Найраб, поскольку финансирует деятельность боевиков в Идлибе, координируя их действия. Все это фактически нарушает сочинские соглашения 2018 года, в которых Турция, в том числе обязалась разграничить боевиков в Идлибе

«Подобные действия либо по попустительству Турции происходят, либо при прямом покровительстве. Поэтому Анкара несет ответственность за деятельность террористов, поскольку брала на себя обязательства разграничить и разоружить боевиков, но так и не сделала этого. Исходя из этого Сирийская арабская армия и вынуждена наводить порядок в Идлибе своими силами и такими методами. Тот же факт, что Турция помогает террористам оружием и оказывает огневую поддержу, в том числе своими спецподразделениями, уже ни для кого не секрет», — говорит Коротченко.

Бесперспективность турецкой политики в Идлибе

Желание Турции оказать какое-то давление на Сирию или даже Россию по ситуации в Идлибе путем нападения террористов на Найраб, оказалось полностью провальным. Как считает Коротченко, все действия Анкары в этом регионе будут приводить к одному и тому же результату.

«Турция может делать что угодно. Никакой военно-политический шантаж со стороны Анкары работать не будет. Это сирийская территория, поэтому вопросы тут закрыты. Либо Турция будет разоружать боевиков, согласно своим обязательствам, либо этих террористов будут уничтожать. Турция должна выполнить те обязательства, что на себя взяла. Если она не способна на это, то все будет сделано за нее. Альтернативы тут нет», — считает военный эксперт.

Необходимость уничтожения боевиков в Идлибе прекрасно понимают как в Сирии, так и в России. Сейчас в этой провинции Турция создала настоящий анклав боевиков, которые угрожают мирной жизни не только северо-запада Сирии, но и всему Ближнему Востоку. Изменилась позиция по Идлибу в связи с последними событиями даже в США. Согласно заявлению спикера американской коалиции по борьбе с запрещенным в РФ «Исламским государством»1 Майлза Кэггинса, Идлиб является «магнитом для террористов», что представляет угрозу для сотен тысяч мирных жителей.

Амбиции Турции

Проблема в позиции Турции по Идлибу заключается в масштабных амбициях президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который в каком-то смысле хочет восстановить «великую турецкую империю» и для этого лезет в другие государства Ближнего Востока.

Федеральное агентство новостей уже обращало внимание, что именно ради интересов Эрдогана Турция делает все, чтобы террористы в Идлибе сохранили свои позиции.

«У Турции большие амбиции, поэтому позиция по этому вопросу у Анкары может и не измениться», — сообщает собеседник ФАН.

Тем не менее, обращает внимание Игорь Коротченко, Россия и Сирия готовы к любым действиям Турции, не боясь их. Наши позиции должны и будут реализованы, а что будет делать Анкара – без разницы.

Касательно наличия наблюдательных пунктов военный эксперт отметил, что Турция может наблюдать сколько захочет, но не должна превращать свои объекты в логово боевиков. В противном случае будет их зачистка от террористов.

«Турция будет либо договариваться, либо ее поставят перед фактом, когда провинция Идлиб будет освобождена от террористов. Анкара может содействовать решению этого вопроса или же присутствие радикальных исламистов в регионе будет прекращено без ее участия», — заключил Коротченко.

1 Организация запрещена на территории РФ.