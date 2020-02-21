Генерал ПНС угрожает расправой мирным жителям за лояльность ЛНА

Триполи, 21 февраля. Командующий западным военным округом так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии генерал Усама аль-Джувейли выступил с угрозами в адрес жителей городов Сабрата, Сурман, аль-Аджайлат и аль-Ватыя, которым он пообещал расплату за лояльность к военнослужащим Ливийской национальной армии (ЛНА). Кроме того, он заявил о готовности незаконных вооруженных бандформирований, оккупировавших Триполи, в любое время произвести атаку на позиции ливийских военнослужащих фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщило издание Libya24.tv.

Стоит отметить, что аль-Джувейли, являющийся также одним из лидеров Военного совета Зинтана, занимавший некогда пост министра обороны, вполне способен реализовать свои угрозы, поскольку именно он сформировал одну из наиболее жестоких группировок ПНС. Еще этот боевик из окружения главаря ПНС Файеза Сарраджа считается ответственным за резню в ливийских городах Какла и Варшафана в 2017 году, тогда его головорезами были убиты десятки мирных жителей.

Напомним, ранее редакция Федерального агентства новостей сообщала о том, что ряды бандформирований Усамы аль-Джувейли, Шабана Хадиа и Абд аль-Рауфа Карры пополнялись за счет переброшенных из Судана наемников, завербованных запрещенной в России террористической группировкой «Аль-Каида»1. О подготовке суданских боевиков для ПНС Ливии в террористических лагерях рассказал бывший сотрудник Службы разведки Судана.

1 Организация запрещена на территории РФ.