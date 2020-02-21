ПНС Ливии подвергло артобстрелу 3000 делегатов форума в Тархуне

Тархун, 21 февраля. Во время заседания делегатов Межплеменного форума в Тархуне населенный пункт подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны сил так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, один из шейхов-участников форума получил ранения.

«Вчера был обстрел в #Тархуне, звук — как гром без дождя», — сообщает пользователь Twitter Osama Alfitouri.

صوت الضرب تقول رررعد من غير صوت مطر معا الاسف في #ترهونة من يوم أمس.

ربي يستر — Osama Alfitouri (@OAlfitouri) February 21, 2020

Отметим, что подобная политика со стороны триполитанского правительства расценивается как угроза мирному урегулированию кризиса в стране и попытка срыва политического процесса. Однако вопреки попыткам ПНС Ливии сорвать переговоры шейхов, лидеров местных племен и представителей разных городов и районов Ливии, а также ранение одного из участников Межплеменной форум в Тархуне все же состоялся.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о его итогах. Известно, что всего в форуме приняли участие порядка 3000 жителей разных городов и районов страны. В основных тезисах опубликованного совместного заявления делегатов говорится о том, что все законы, принятые Палатой представителей в Тобруке, подлежат исполнению, а «всеобъемлющее национальное примирение» — это фундамент для урегулирования кризиса в стране.

Кроме того, участники Межплеменного форума по итоговой резолюции обратились к ООН и международному сообществу с требованием отозвать свое признание Президентского совета и ВГС, поскольку после привлечения террористических организаций и интервенции их необходимо привлечь к суду за предательство Родины. Делегаты требуют безотлагательных действий по отношению к представителям Президентского совета в ливийских посольствах за рубежом.

Это заявление наряду с обстрелом со стороны ПНС является прямым доказательством того, что власть главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа не поддерживается жителями страны и их не устраивает «стиль управления» выходцев из террористических формирований.