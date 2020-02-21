Путин присвоил звание вице-адмирала двум офицерам

Москва, 21 февраля. Президент РФ Владимир Путин распорядился присвоить звание вице-адмирала двум офицерам Вооруженных сил России: Денису Березовскому и Владимиру Дмитриеву. Соответствующий документ в пятницу был опубликован на официальном портале правовой информации.

Еще 7 военнослужащих были повышены до генерал-лейтенанта, 10 — до генерал-майора, 5 — до контр-адмирала.

Генеральские звания получили сотрудники нацгвардии, органов внутренних дел, противопожарной службы, таможенных органов, ФСИН и ФССП. Двое сотрудников Следственного комитета (Наталья Камышан, Александр Соболев) были удостоены специального высшего звания генерал-майора, один сотрудник МЧС (Евгений Кондратьев) — звания генерал-майора, сообщает «Газета.ру».

Отметим также, что звания генерал-майора полиции была удостоена официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее у нее были погоны полковника.

Напомним, что в мае прошлого года президент РФ Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова, который с 2016 года командовал Северным флотом, главнокомандующим Военно-морским флотом РФ. Бывший главком ВМФ адмирал Владимир Королев завершил военную службу и перешел работать в «Объединенную судостроительную корпорацию».