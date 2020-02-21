Соседов ответил на критику Лозы из-за Пугачевой

Москва, 21 февраля. Известный музыкальный критик Сергей Соседов ответил на критику певца и композитора Юрия Лозы, который заявил, что тот ничего в жизни не сделал, чтобы критиковать звезду российской эстрады Аллу Пугачеву.

Ранее Сергей Соседов порекомендовал ей «уйти в отставку» и тем самым освободить место молодым и талантливым коллегам. Это высказывание вызвало бурю негативных комментариев в адрес музыкального критика. Среди негодующих оказался и Юрий Лоза, который заявил, что Соседов «ничего путного не сделал в жизни».

Певец прокомментировал постоянные выпады со стороны Соседова в адрес Примадонны. По словам Лозы, в России не хватает музыкальных критиков, а Соседова брать в расчет не стоит. В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Сергей Соседов ответил на критику певца.

«Ну, сказал и сказал. Каждый вправе говорить все, что думает. Каждый имеет право на свое мнение. Меня это нисколько не огорчает и уж тем более не оскорбляет. Я прекрасно понимаю, что если критикую я, то каждый может критиковать и меня», — сказал Сергей Соседов.

С его точки зрения, в сложившейся ситуации Юрий Лоза защищает корпоративную солидарность.

«Было бы странно, если бы он принял мою точку зрения. И потом, я, Сергей Соседов, ничем не могу ему навредить, за мной не стоят влиятельные силы и связи, а попасть в немилость к Пугачевой — это гораздо серьезнее», — объяснил музыкальный критик.

Ранее Соседов поделился своим мнением касательно отношений певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина. По его словам, они держатся на юморе. Эксперт считает, что Примадонна давно устала от творчества. Ей не хочется ни петь, ни заниматься режиссурой, а делать что-то с натяжкой лучше не стоит. Соседову не понравилась одна из последних песен Пугачевой, в которой она поет про кровь со снотворным, любовью и алкоголем. Он призвал ее молчать, а не петь «медицинскую карту».