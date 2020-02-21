Более 100 тысяч избирателей Тегерана проголосовало на выборах в парламент Ирана

Тегеран, 21 февраля. Более 100 тысяч избирателей проголосовали в Тегеране до 9.00 по местному времени, об этом передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

Напомним, в Иране начались выборы в парламент страны. Граждане республики смогут отдать свой голос в 200 избирательных округах, расположенных в 31-й провинции, всего будет открыто 55 тысяч избирательных участков.

Сообщается, что сейчас правом голоса обладают 57 миллионов иранцев, из них 3 миллиона человек впервые имеют возможность участвовать в выборах. Избиратели выберут 290 парламентариев, срок полномочий которых составит четыре года.