Новейший истребитель МиГ-35 получит систему беспилотной посадки

Москва, 21 февраля. Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» разработала и запатентовала систему беспилотной посадки, позволяющую приземлиться в сложных метеоусловиях. Новинкой оснастят истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в состав которой входит «МиГ».

«Мы планируем внедрять новую систему автоматической посадки, разработанную нашими инженерами, в современные и перспективные авиационные комплексы марки «МиГ», — рассказал гендиректор «МиГ» Илья Тарасенко.

Система беспилотной посадки основана на инновационных блоках и приводах. Также сюда входит навигационно-измерительный комплекс. Система позволяет пилоту автоматически выходить на глиссаду, а также безопасно снижаться до появления видимости в плохих метеоусловиях, передают «Известия».

Тарасенко назвал безопасность и максимальную эффективность авиационной техники одним из главных приоритетов инженеров «МиГ». Также в пресс-службе ОАК сообщили, что новейшую систему беспилотной посадки уже протестировали опытные летчики и оценили ее положительно, пишет «АиФ».

Отмечается, что российские боевые самолеты и ранее оснащали системами беспилотной посадки, однако новая разработка обладает повышенной точностью и не требует дополнительных комплексов на аэродромах, так как вся техника установлена на борту истребителя.