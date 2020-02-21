Пользователи подключатся к проверке достоверности записей в Twitter

Москва, 21 февраля. Социальная сеть Twitter рассматривает возможность проверки публикаций на достоверность усилиями пользователей. Об этом говорится во внутренней презентации компании, размещенной в открытом доступе.

Сотрудники компании взяли пример для своего новшества с «Википедии», где каждую статью можно обсудить в отдельном окне. Свой аналог таких обсуждений разработчики назвали «заметками от сообщества». Согласно нововведению пользователи будут добавлять к твитам комментарии, дополнительные данные и важный контекст.

Кроме того, если пользователи решат, что запись содержит недостоверную информацию и вводит читателя в заблуждение, то под ней красным или оранжевым цветом загорится специальная плашка.

Изменения также предполагают, что наиболее активные пользователи смогут зарабатывать баллы и получить специальный знак, аналогичную отметке верификации рядом с именем пользователя.

В презентации приводятся примеры недостоверной информации, опубликованной в Twitter. Среди них фейковая новость о коронавирусе, высказывание кандидата в президенты США Берни Сандерса о масштабах продажи оружия без проверок покупателей, а также ссылка на статью с ультраправого новостного сайта The Federalist.

Также сообщается, что Twitter рассматривает разные варианты борьбы с фейками, а система «заметок от сообщества» является только одним из них.