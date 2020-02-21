Гаспарян рассказал, как может закончиться гражданская война в Донбассе

Москва, 21 сентября. Будет большой удачей, если конфликт в Донбассе будет заморожен по приднестровскому сценарию, заявил публицист и радиоведущий Армен Гаспарян на пресс-конференции в Москве.

По его словам, ситуация с гражданской войной на юго-востоке Украины может повторить судьбу карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном, который растянулся на десятилетия. Как пишет «Украина.ру», Гапарян уточнил, что между сторонами по-прежнему иногда вспыхивают вооруженные столкновения.

«Учитывая сегодняшний градус псевдопатриотической истерики в определенных слоях украинского общества, будет большой удачей, если конфликт в Донбассе будет заморожен по приднестровскому сценарию», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти начали подготовку поправок к Минским соглашениям, поскольку считают действующую редакцию документа нереализуемой.

Пристайко добавил, что Россия, которая всегда требовала строго придерживаться «Минска-2», выступает против внесения изменений в документ, однако Киев, несмотря на это, продолжает работу. По его словам, задача украинских властей заключается не только в том, чтобы подготовить новую редакцию соглашения, но и убедить всех участников переговорного процесса ее принять.

Напомним, что накануне Пристайко выступил на заседании Генассамблеи ООН и потребовал разместить миротворцев ООН на украино-российской границе, что противоречит Минским соглашениям. Свою инициативу министр объяснил желанием провести выборы в Донбассе текущей осенью. Глава украинского МИД также заявил, что Киев не будет вести переговоры с руководством Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных пять лет украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.