Киев готовит новую редакцию Минских соглашений вопреки возражениям России

Киев, 21 февраля. Украинские власти начали подготовку поправок к Минским соглашениям, поскольку считают действующую редакцию документа нереализуемой. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Сейчас 2020-й — мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно. Со временем будет сгенерирован новый документ, который будет проще выполнить», — отметил он.

Пристайко добавил, что Россия, которая всегда требовала строго придерживаться «Минска-2», выступает против внесения изменений в документ, однако Киев, несмотря на это, продолжает работу. По его словам, задача украинских властей заключается не только в том, чтобы подготовить новую редакцию соглашения, но и убедить всех участников переговорного процесса ее принять.

Напомним, что накануне Пристайко выступил на заседании Генассамблеи ООН и потребовал разместить миротворцев ООН на украино-российской границе, что противоречит Минским соглашениям. Свою инициативу министр объяснил желанием провести выборы в Донбассе текущей осенью. Глава украинского МИД также заявил, что Киев не будет вести переговоров с руководством Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных пять лет украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.