Демократов обвинили в отсутствии фантазии из-за обвинений РФ во вмешательстве в выборы

Писатель и радиоведущий Армен Гаспарян уверен, что России стоит ждать новых санкций из-за обвинений во вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года.

Ранее представители разведсообщества США во время брифинга в Палате представителей Конгресса сообщили, что Российская Федерация якобы пытается вмешаться в американский избирательный процесс для переизбрания действующего президента Дональда Трампа.

Сам брифинг состоялся 13 февраля, а уже на следующий день Трамп обрушился с резкой критикой на директора национальной разведки Джозефа Магуайра, который допустил проведение мероприятия. Вскоре глава разведки был уволен. По мнению главы американского государства, конгрессмены Демократической партии могут использовать полученные разведанные против него.

Комментируя сообщение американской разведки, известный российский радиоведущий, блогер, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что новым обвинениям во вмешательстве в избирательный процесс в США удивляться не стоит, так как «представители разведки США еще в конце 2018 года сообщили о том, что Россия вновь будет помогать на выборах Трампу», а у демократов попросту нет фантазии.

«Нет сейчас там элемента новизны, но мы также прекрасно понимаем, что демократам эту модель надо доигрывать до конца. У них ситуация совсем скверная, им надо хотя бы что-то извлекать, потому что расчет на Байдена не сработал. Нью-Гэмпшир с этой точки зрения показал, что это безнадежно. А удивительный открытый гей, фаворит избирательной кампании от демократов, против Трампа — это не серьезно. Это, считай, победу можно сразу отдать действующему президенту. То есть можно даже не париться с выборами и не тратить на это деньги. Потому что сам по себе такой удивительный кандидат от демократов не способен консолидировать всех васпов безотносительно того, что будет обещать Трамп», — говорит аналитик.

Соответственно и победа может достаться демократам только в случае всенародного протестного голосования. Ведь никаких других, помимо Пита Буттиджича, серьезных и вменяемых кандидатов от Демпартии мы, к огромному сожалению, не наблюдаем. Так что Демократической партии США остается работать только над тем, чтобы вновь протолкнуть тему со «злыми русскими», вмешивающимися в избирательный процесс в США, авось это поможет.

«Но после провала импичмента Трампа лучше тему с «российским следом» не поднимать, потому что все прекрасно поняли — это в чистом виде 100% туфта. Но до тех пор, пока эта тема условно продается в медиапространстве, ее будут продолжать каким-то образом раскручивать, хоть в ней окончательно потерян элемент новизны и хоть какого-то здравого смысла. И если в 2016 году тему с вездесущими русскими еще можно было продать, американцы показывали экспертов, врезали фрагменты выступлений с российских эфиров, давали субтитры о том, что Россия топит за Трампа, хотя там вообще обсуждали другие вещи, тогда это еще могло каким-то образом повлиять на настроения рядовых американцев. Но в 2020 году, после импичмента, после тотальной немощи демократов, после всех заявлений Трампа — это абсолютно бессмысленно», — продолжает Армен Гаспарян.

Новые обвинения во вмешательстве можно расценивать только как развлекательное шоу, в котором совсем нет реальной политики. Хотя в то же время они могут быть использованы для введения новых политический и экономический ограничений в отношении Российской Федерации.

«Я абсолютно убежден, что новые санкции против России последуют и не надо думать, что старые снимут или приостановят. Когда США вводят санкции — это пожизненно, и я хочу всем напомнить, что пока добивались снятия поправки «Джексона-Вэника» (поправка 1974 года к Закону о торговле США, которая ограничивали торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека — Прим. ФАН), ее сняли ровно в момент, когда нам влупили санкции за Сирию. Не надо думать, что санкционный механизм остановится, американской экономике от санкций против России не жарко ни холодно. Это игра против Европы со всеми вытекающими последствиями. Вот европейский бизнес и экономика от этого действительно страдают, а американцы без разницы», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, после президентских выборов в США от 2016 года, на которых победил Трамп, именно члены Демократической партии распространили слух, что новоиспеченный глава государства обязан своему успеху «вмешательством Москвы» в электоральный процесс. Голословные обвинения инициировали к проведению бессмысленного расследования экс-спецпрокурор США Роберта Мюллера. Даже западная пресса подчеркивала, что дело о «вмешательстве России» сфабриковано и является «охотой на ведьм». Москва неоднократно опровергала голословные обвинения в свою сторону, так как Россия придерживается политики невмешательства во внутренние дела других государств.

В итоге Мюллер был вынужден признать, что Россия никак не связана с вмешательством в выборы. Эксперты подчеркивают, что заявления демократов являются всего лишь частью внутриполитической борьбы с республиканцами и не имеют реального отношения к Москве. Президент РФ Владимир Путин считает, что все происходящее вокруг этого «расследования» рассчитано исключительно на аудиторию внутри Штатов.