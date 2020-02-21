Коронавирус в Иране: Паники нет, масок в аптеках тоже 

Специальный корреспондент РИА ФАН Аббас Джума передает из самого центра Тегерана.

Если бы коронавирус участвовал в иранских парламентских выборах (они проходят сегодня, 21 февраля), он бы победил всухую.

Ну а если серьезно, то на днях в городе Кум от этой болезни скончались два человека. Затем минздрав Ирана сообщил о трех новых случаях заражения. И маски с перчатками в одночасье стали самыми покупаемыми товарами в стране.

Кум теперь называют иранским Уханем - школы, университеты и прочие госучреждения там закрыты. Практически не работают магазины. Ходят слухи, что могут перекрыть въезды и выезды в город. Но это пока только слухи.

«Чайна? Стоп!»

Выкрикнула сотрудница аэропорта имени Имама Хомейни прилетевшему из Москвы казаху. Тот долго объяснял, что хоть от его родных степей до поднебесной недалеко, он абсолютно здоров. В конце концов, его все-таки увели.

Надо отдать должное иранцам - нормы гигиены и чистоты помещений соблюдаются безукоризненно. Во всяком случае, в аэропорту. Уборщик в респираторе как не в себе драит пол хлоркой. А на рабочих местах повсюду развешены дозаторы с антибактериальным гелем для рук.

При этом сказать, что страну захлестнула паника, нельзя. Однако сколько людей - столько и мнений.

Михаил, студент из России

- Я учусь в Куме - как раз в том городе, где случилась первая вспышка коронавируса. Пока тут никакой паники нет. Хотя ходят слухи, что в Куме хотят ввести режим карантина и заблокировать все въезды и выезды. Но я в это не верю. Официально Минздрав Ирана об этом не заявлял. Мы сегодня сидели с моим товарищем из Украины в кальянной - народу много. Никто особо не волнуется. Хотя вместо стеклянных чашек подают одноразовые пластиковые. Шланги у кальянов тоже одноразовые. То есть принимают все необходимые меры предосторожности.

В словах Михаила убедился на собственном опыте. Одноразовые пластиковые трубки для кальянов выдаются упакованными в целлофан. А затем их и вовсе дарят, мол, в следующий раз приходите с собственным шлангом.

Фахиме, студентка Тегеранского университета

- Ничего я не боюсь. Но, как у вас в России говорят, береженого Бог бережёт (Фахиме учит русский язык в аспирантуре - авт.). Власть неплохо проинформировала нас о специфике этой болезни. Кроме того, в соцсетях полно информации о том, как защититься от коронавируса. Мыть руки, избегать толпы. И ещё пить витамины, чтобы укреплять иммунитет. Вообще, нам сказали, что умирают только старики. Мы молодые, у нас крепкий иммунитет. Все будет хорошо.

Действительно, в Иране достаточно хорошо осведомлены о вирусе. В Куме сейчас расклеивают памятки о том, как правильно мыть руки, и чего не стоит делать, чтобы не заразиться.

Другое мнение: Махди, курсант военного училища

- Да мы все в панике. Вы видели что происходит? Сколько человек уже умерло. Если бы не было паники, не было бы очередей в аптеках за масками и перчатками. Я, например, взял отгул. Буду сидеть дома, пока не объявят, что нашли вакцину. Никогда не думал, что эта болезнь поразит Исламскую республику.

- Почему не думал?

- Ну было много разговоров о том, что Бог проклял китайцев за то, что они угнетают мусульман. А тут иранцы заболели. Да еще и в священном городе Кум...

Справедливости ради, лично я очередей в аптеках пока не видел. Тем не менее, охотно верю, что они есть, так как маски подорожали в пять раз - с примерно 15 тысяч риалов до 50 тысяч.

Амина и Марьям, жительницы Тегерана

- Мы переживаем. Очень не хотелось бы заболеть.

- А вы вообще знаете, что нужно делать, чтобы не заразиться?

- Ой, если честно, мы вообще не в курсе. По телевизору показывали, что эта болезнь из Китая. Коронавирус называется. Нам отец сказал без масок не выходить из дома. Если честно, мы не в знаем, что это такое. Но все равно страшно.