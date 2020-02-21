Россияне рассказали об отношении к неквалифицированным трудовым мигрантам

Москва, 21 февраля. Больше половины жителей России считают, что на отечественный рынок труда нужно пускать только высококвалифицированных специалистов. Об этом свидетельствуют данные открытого опроса SuperJob.

Опрос проводился на фоне решений, принятых недавно в Великобритании, где власти ограничили трудовую миграцию неквалифицированных рабочих из других стран.

Отмечается, что 52% опрошенных россиян согласились бы с решением правительства закрыть трудовые границы РФ для мигрантов с низким уровнем квалификации. 24% респондентов уверены, что такие меры недопустимы.

Согласно данным, мужчины критичнее относятся к вопросу о неквалифицированных трудовых мигрантах, чем женщины. Поддерживают закрытие границ 58% мужчин и 45% женщин.

Кроме того, сторонников ограничительных мер больше среди возрастных россиян. Эту идею поддерживают 36% респондентов до 24 лет, 50% россиян от 25 до 34 лет, 54% среди опрошенных в возрасте между 35 и 44 годами включительно и 60% респондентов от 45 лет.

Основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров считает, что абсолютно все развитые страны идут по одному пути и закрывают границы для неквалифицированной рабочей силы.