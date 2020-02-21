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Один человек погиб при стрельбе в комплексе для пенсионеров в США

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Один человек погиб при стрельбе в комплексе для пенсионеров в США

Вашингтон, 21 февраля. Неизвестный открыл стрельбу по прохожим в американском городе Колдуэлл, штат Айдахо, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщила местная газета Idaho Press-Tribune, ссылаясь на информацию полиции.

Происшествие случилось в четверг вечером по местному времени на территории жилого комплекса для пенсионеров Portstewart Apartments. В результате стрельбы погиб один человек, еще трое, в том числе один полицейский, пострадали и были доставлены в больницу. Отмечается, что правоохранитель получил незначительные повреждения, о состоянии остальных потерпевших ничего неизвестно.

По данным полиции, предполагаемый стрелок был убит, его тело обнаружено, устанавливается его личность.

Ранее сообщалось о стрельбе в полицейском участке Нью-Йорка. В Бронксе один злоумышленник ранил правоохранителя, после чего был задержан. Силовики считают, что злоумышленник уже имел отношение к нападениям на полицейских, совершенным ранее, передавало Федеральное агентство новостей.

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Источник: РИА Новости
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