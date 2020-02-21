نتائج ليبيا ، 20 فبراير: الجيش الوطني الليبي يسعى جاهدا من أجل السلام في ليبيا

ليبيا ، 20 فبراير : هاجمت المدفعية التركية مواقع الجيش الوطني الليبي ، سيناقش الشيوخ الليبيون وممثلو القبائل الحلول الممكنة للأزمة في ليبيا ، طالبت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا

أعلن المسماري برغبة الجيش الوطني الليبي في السلام في ليبيا

الجيش الوطني الليبي ملتزمة بالحفاظ على وقف إطلاق النار والسلام في جميع أنحاء ليبيا ، دون الإرهابيين أو التدخل الأجنبي. وقد ذكر ذلك في مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء الممثل الرسمي للجيش الوطني الليبي ، أحمد المسماري.

أكد اللواء ان المشير خليفة حفتر توجه إلى موسكو لمناقشة التسوية السلمية للنزاع في ليبيا ومبادئ الالتزام بوقف إطلاق النار. الجيش الوطني الليبي ملتزم بالعملية السياسية.

مع ذلك ، أشار المسماري إلى حقيقة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الوقت الذي تسعى فيه قيادة الجيش الوطني الليبي جاهدة من أجل السلام ، يعلن عن شن هجمات ضد طرابلس وقوات الجيش الوطني الليبي من قبل الطائرات التركية. وهكذا ، تظهر أنقرة أنها مهتمة بتصعيد النزاع.

"تركيا لا تحتاج إلى أشخاص في ليبيا. إنها تحتاج فقط إلى النفط وأرض محروقة. "لخص ممثل الجيش الوطني الليبي.

في حديثه عن تصرفات أردوغان ، أكد الممثل الرسمي للجيش الوطني الليبي أن الرئيس التركي يتصرف كما لو كان "رئيس طرابلس". هدد رئيس تركيا الجيش الوطني الليبي ، وهو ما يتعارض مع جميع الاتفاقات.

ووفقا له ، يواصل أردوغان نقل الإرهابيين إلى ليبيا ، الذين يشكلون تهديدا لكل من شمال أفريقيا وأوروبا ككل.

قصفت المدفعية التركية مواقع الجيش الوطني الليبي

شنت المرتزقة الأتراك في طرابلس عدة ضربات على مواقع الجيش الوطني الليبي.

اعلن حساب MstrMax11 على تويتر في 20 فبراير ان تعرض الجيش الوطني الليبي لانتقادات من المدفعية التركية. تم اطلاق النار على مواقع الجيش الوطني الليبي من حديقة النصر ، حيث تتمركز مرتزقة تحرسون عن النظام الإرهابي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

ومع ذلك ، أفيد أن قوات الجيش الوطني الليبي تعرضت لهجوم بواسطة طائرة بدون طيار. قصفت الطائرة المسيرة منطقة وادي الربيع. وفقا لمصدر أسقط الجيش طائرة بدون طيار.

سيناقش شيوخ ليبيا وممثلوها القبليون الحلول الممكنة للأزمة في ليبيا

اعلن الحساب الرسمي للجيش الوطني الليبي على تويتر ان زعماء العشائر الليبية وشيوخ قبائل فزان وبرقة وطرابلس في 19 فبراير بدأ حوارًا وطنيًا.

افيد ان الموضوع الرئيسي للمناقشة في اجتماع ممثلين من مختلف أنحاء البلاد سيكون البحث عن طرق لحل طويل الأجل للأزمة الليبية التي ستستند إلى مبادئ محلية.

أعلن في وقت سابق رئيس وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة ، عبد الهادي الحويج ، عن إمكانية عقد مؤتمر في موسكو لتسوية الوضع في ليبيا.

طالبت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

اعلنت وكالة الأنباء الفيدرالية طالبت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي بتنسيق مهمة عسكرية جديدة لمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا على قرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتشكيل مهمة بحرية جديدة لمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وفقا لها ، فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم استبدال عمليتها البحرية الحالية "صوفيا" في البحر المتوسط بمهمة جديدة.

وقالت زاخاروفا "إننا ننطلق من حقيقة أنه عند النظر في طريقة اطلاق عملية جديدة ، أو على الأقل مناقشة شكلها ، فإن الاتحاد الأوروبي وأولئك الذين يقومون بتطوير كل هذا سينسقون هذا بالضرورة مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". "لمجرد أنه لا يمكنك اتخاذ أي إجراء يُعتبر عدم احترام لصلاحيات هذه الهيئة العليا في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

وافق وزراء خارجية 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، قبل أيام قليلة ، على إنشاء مهمة بحرية جديدة لمراقبة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.