Сотни заключенных в Китае заразились коронавирусом

Пекин, 21 февраля. Около 200 заключенных и 7 надзирателей заразились коронавирусом в китайской тюрьме Жэньчэн. Инцидент произошел в китайской провинции Шаньдун, сообщают региональные власти.

В настоящее время на месте работают специалисты и санитарные службы, которые проводят курс лечения и пытаются найти источник заражения. Вспышка коронавируса в тюрьме Жэньчэн уже стоила места начальнику управления юстиции Шаньдуна — Цзе Вэйцзюню.

Известно, что первым заболел охранник. Местные власти приняли меры по нераспространению вируса, однако их оказалось недостаточно, пишет «Газета.ру».

Напомним, что вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа COVID-19, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом опасной инфекции стали китайский город Ухань и провинция Хубэй. На сегодняшний день от коронавируса погибло уже более 2,1 тыс. человек, 1,6 тыс. из которых скончались в Хубэе. Под наблюдением с подозрением на коронавирус 150 539 человек. ВОЗ назвала вспышку коронавируса чрезвычайным происшествием глобального масштаба. Ученые полагают, что источником распространения стали летучие мыши, которые являются элементом китайской кухни.

В настоящее время китайские фармакологи пытаются разработать вакцину против инфекции, однако ее испытания начнутся не раньше апреля. Некоторые образцы китайских вакцин уже тестируют на животных. Как объяснил заместитель государственного комитета по здравоохранению Китая Цзэн Исинь, для создания новой вакцины эксперты должны выбрать подходящий штамм вируса.