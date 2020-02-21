В Киеве обвинили Россию в массовых беспорядках в день эвакуации украинцев из Ухани

Киев, 21 февраля. Россия виновата в массовых беспорядках на Украине в день прибытия граждан страны из Китая, где произошла вспышка коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

Он обвинил Москву в «разжигании» ненависти среди украинцев. Власти страны самолетом эвакуировала укаринцев из Китая. Их должны были направить на карантин в санаторий, расположенный в Полтавской области, но жители поселка Новые Санжары устроили протесты, которые привели к стычкам с сотрудниками правоохранительных органов. Местные жители закидали камнями автобус с соотечественниками.