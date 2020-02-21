В Киеве обвинили Россию в массовых беспорядках в день эвакуации украинцев из Ухани

Киев, 21 февраля. Россия виновата в массовых беспорядках на Украине в день прибытия граждан страны из Китая, где произошла вспышка коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.
Он обвинил Москву в «разжигании» ненависти среди украинцев. Власти страны самолетом эвакуировала укаринцев из Китая. Их должны были направить на карантин в санаторий, расположенный в Полтавской области, но жители поселка Новые Санжары устроили протесты, которые привели к стычкам с сотрудниками правоохранительных органов. Местные жители закидали камнями автобус с соотечественниками.
«Все больше понимаю, что дату возвращения украинцев из Китая определили не случайно. Наше внимание отвлекают от преступлений януковичей против Майдана. Сталкивают лбами, чтобы мы потеряли память. Знаю только, что эту дату определили на Банковой — или просто из Кремля спустили?» — написал Святослав Цеголко.
Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает организатора фейковых рассылок о том, что в стране якобы выявлены случаи заболевания коронавирусом. В настоящее время эксперты исследуют коммуникационное оборудование Минздрава Украины для установления обстоятельств случившегося. Известно, что письма отсылались с помощью одного из иностранных почтовых сервисов с подменой адреса отправителя.
Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19. Эпидемиолог, доктор медицинских наук, президент DiaPrep System Inc Михаил Фаворов рассказал, что шансы заразиться коронавирусом в России практически равны нулю. Он объяснил, что переносчиками вируса являются экзотические животные. Абсолютное большинство случаев заражения зарегистрировано среди китайцев. Именно поэтому гражданам России бояться нечего, уверен Фаворов.
Заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин рассказал, что испытания китайской вакцины от коронавируса начнутся не ранее конца апреля. Он подчеркнул, что разработка вакцины идет синхронно с другими странами.