Хафтар заявил, что Турция и ПНС использовали перемирие для переброски боевиков в Ливию

Триполи, 21 февраля. Турция и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем, воспользовались временным перемирием, чтобы перебросить наемников из Сирии в Триполи. Об этом сообщил фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

«Временное перемирие используется Турцией и правительством Сарраджа для переброски большого числа сирийских наемников, турецких солдат, террористов и оружия в Триполи по морю и по воздуху», — рассказал он.

Хафтар назвал подобные действия нарушением перемирия и подчеркнул, что ЛНА оставляет за собой право реагировать на них. Кроме того, фельдмаршал назвал условие сохранения мира в Ливии. По словам Хафтара, восстановление мирной жизни в стране возможно только после вывода сирийских наемников и прекращения поставок оружия террористическому ПНС Ливии Турцией.

Напомним, в 2011 году в Ливии начался кризис после свержения и убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. Воспользовавшись ситуацией, террористическое ПНС захватило ливийскую столицу Триполи. Искусственно созданное ПНС Ливии присвоило себе доходы от продажи государственной нефти. ЛНА с 2014 года вела в Ливии антитеррористическую операцию.

При этом Турция продолжает оказывать поддержку террористическому ПНС Ливии, перебрасывая в Триполи боевиков и поставляя оружие в обход эмбарго ООН. А 20 февраля турецкая артиллерия атаковала позиции ЛНА в Триполи.

В январе 2020 года в Триполи и окрестностях впервые за многие месяцы установилось перемирие благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в Москве состоялись межливийские переговоры, которые многие эксперты назвали важнейшим этапом на пути урегулирования кризиса в Ливии.

19 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился с Хафтаром в Москве. Глава военного ведомства и фельдмаршал ЛНА назвали безальтернативным политический путь урегулирования в Ливии.