В Совфеде отреагировали на желание Украины провести «выборы» в Крыму

Депутаты «Слуги народа», говоря о проведении «выборов» в российском Крыму, пытаются оправдать «несуразные» заявления украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Желание Украины

Депутат украинского парламента от президентской фракции «Слуга народа» Елена Мошенец предложила провести «местные выборы» в Крыму на границе с полуостровом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил о желании провести выборы по всей территории страны, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Кроме того, выборы он хочет провести и в российском Крыму. Правда, он не уточнил, как именно он собирается это сделать. На эту очевидную глупость отреагировал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, который полностью исключил какие-либо выборы на территории российского полуострова.

Как отметила Елена Мошенец, наиболее приемлемым «теоретическим» способом проведения выборов является создание «специальных точек» на границе с российским Крымом, где можно было бы проголосовать.

«Но тут следующий вопрос — что с этим дальше делать? Это очень большой вопрос. Поскольку, что бы мы там ни делали, мы понимаем, что имплементировать ту местную власть, которую мы теоретически можем избрать, на практике будет сложно. Пока что, пожалуй, даже невозможно», — заявила Мошенец.

Но несмотря на свое предложение, депутат призналась, что не видит никаких реальных способов для проведения «выборов» в Крыму.

От безысходности

По мнению сенатора Сергея Цекова, любые заявления от украинской стороны по поводу желания провести «выборы» на территории Крыма идут от безысходности. Кроме того, инициатива Мошенец — это попытка оправдать «несуразную идею» Владимира Зеленского.

«Ну проголосуют там три человека, выберут депутата, и что они с ним будут делать? Формировать из них городские советы и районы? Ну появятся еще одна виртуальная структура. Их там и так достаточно — так называемое представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, Прокуратура Автономной Республики Крым (офисы этих «организаций» находятся в Киеве и реального отношения к российскому Крыму не имеют. Вся их работа — фикция. — Прим. ФАН). Это все от бессилия. Мощенец пытается выгородить президента, который заявил совершеннейшую несуразицу. И вот теперь они его оправдывают», — заключил Сергей Цеков.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в родную гавань. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.