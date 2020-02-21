В Китае назвали сроки испытания вакцины от коронавируса

Москва, 21 февраля. Испытания китайской вакцины от коронавируса начнутся не ранее конца апреля, рассказал заместитель министра науки и технологий Китая Сюй Наньпин.

По его словам, разработка вакцины идет синхронно с другими странами. Как пишет РИА Новости, некоторые китайские вакцины уже тестируют на животных. Как объяснил заместитель государственного комитета по здравоохранению Китая Цзэн Исинь, для создания новой вакцины эксперты должны выбрать подходящий штамм вируса.

Ранее российские ученые обнаружили новые пути передачи коронавируса. Пациенты с коронавирусом, никогда не посещавшие Китай и не вступавшие в контакт с инфицированными, могут появляться в разных странах из-за скрытого заражения, сообщает Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Напомним, что недавно Южная Корея подтвердила 46-й случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как считает российский ученый, эти пациенты подхватили вирус от людей путем скрытого заражения людьми, прибывшими из Китая без ярко выраженных симптомов. Потом, они уже сами заразили других корейцев. Местным врачам не удалось выявить, с кем и когда случился контакт у новых больных, говорит Волчков.

Российские специалисты также предполагают, что в природе распространены различные виды коронавируса. Исходя из этого при диагностические тесты могли обнаружить другие штаммы, которые близки к COVID-19.

По их мнению, вспышки вируса могут возникнуть где угодно, соответственно решение об ограничении въезда в Россию для китайских туристов полностью оправданно.

20 февраля Южная Корея подтвердила первую смерть из-за коронавируса. По последним данным, общее число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19 превысило 2,1 тыс. человек.