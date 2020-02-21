Путин заявил, что Россию и Украину «растаскивают» для устранения конкурента

Москва, 21 февраля. Сотрудничество России и Украины невыгодно некоторым государствам, поскольку такое объединение создает им глобального конкурента. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Любое объединение [усилий] России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ — это создание <…> глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

При этом президент России не уточнил, какие именно страны заинтересованы в устранении подобной конкуренции.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что все добравшиеся до власти на Украине действовали в личных интересах. По словам российского лидера, цель этих людей заключалась даже не в обогащении за счет «ограбления украинского народа», а в сохранении того, что было награблено до этого.

«Денежки где? В заграничных банках», — сказал Путин.

Как подчеркнул президент РФ, владельцам этих заграничных счетов нужно продемонстрировать, что они служат тем лицам, у которых лежат их деньги.

«Вот отсюда и единственное то, чем они торгуют, это русофобия», — подчеркнул российский лидер.

Подводя итог, глава государства отметил, что кто-то считает очень важной задачей разделить Россию и Украину.

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